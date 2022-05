Gabon: Ogooué-Lolo - Pacôme Moubelet Boubeya visite les société forestières

Le ministre gabonais en charge de l'Industrie, Pacome Moubelet Boubeya a visité plusieurs sociétés forestières de la province de l'Ogooué-Lolo.

Avec ses collaborateur, le membre du gouvernement a touché du doigt, les réalités et difficultés que font face ces sociétés industrielles qui exercent dans le domaine du bois et de sa transformation. Il a, au passage, dit sa satisfaction quant à la prestation de la Precious Woods Compagnie Equatoriale des Bois S.A (CEB) et bien d'autres.

De la Société des Bois de Lastourville (SBL) à la Compagnie Equatoriale des Bois (CEB) et bien d'autres sociétés industrielles exerçant dans le domaine du bois et de sa transformation, le ministre gabonais en charge de l'Industrie, Pacôme Moubelet Boubeya a touché du doigt, les réalités et les difficultés des sociétés forestières. Il a d'ailleurs rappelé et salué ce qu'il appelle "la décision historique de Son Excellence Ali Bongo Ondimba, celle d'interdire l'exportation des grumes et d'exiger que ces grumes soient transformer pour apporter de la valeur ajoutée".

De cette valeur ajoutée, estime t-il, va faire en sorte que le bois gabonais puisse être exporté en deuxième ou troisième transformation. C'est la raison pour laquelle, "nous avons visité ces entreprises installées dans la provinces de l'Ogooué-Lolo. Nous avons pu constater que le Plan d'Accélération et de la Transformation (PAT) est en cours d'exécution en prenant en compte les exigences telles que prévues par le Président de la République dans son Plan de Stratégie Gabon Émergent (PSGE)" précise t-il.

Étienne Lacroix, Directeur de site Bambidi, a dit sa satisfaction de recevoir la délégation ministérielle conduite par le ministre gabonais en charge de l'Industrie, Pacôme Moubelet Boubeya. Il en a profité pour présenter ses attentes au membre du gouvernement. "Monsieur le ministre était tout à fait à l'écoute qu'il s'est dit favorable à un dialogue pour la résolution des problèmes qui lui ont été posés".

Le Gabon, rappelle le ministre a des fins utiles, a adopté une stratégie nationale d'industrialisation. Elle, cette stratégie d'industrialisation, commande le renforcement d'un ensemble d'éléments notamment le renforcement d'infrastructures, du capital humain. Cette stratégie, souligne t-il, exige que les questions de gouvernance soient également mises en place et que tout cela se fasse en prenant en compte, "notre environnement, des question de durabilité. Cette visite nous permet d'apporter le début de solutions aux difficultés que traversent les sociétés industrielles dans le domaine du bois et de sa transformation" va t-il conclure.

Pour rappel, Precious Woods-CEB a été la première entreprise au Gabon à opérer selon les principes de la foresterie certifiée et durable.