Afrique: Eliminatoires CAN 2023 - Une liste avec de grands absents

Au siège de la Fédération gabonaise de football, Patrice Neveu a rendu public la liste officielle des joueurs devant prendre part aux deux premières journées des matchs qualificatifs pour le Coupe d'Afrique des Nations.

Si on note des nouveaux comme Alan Do Marcolino ou encore Shavy Babicka, par contre Didier Ndong-Ibrahim et Mario Lémina manquent à l'appel.

Si l'absence de Pierre-Emérick Aubaméyang avait déjà été confirmée via la lettre envoyée à la Fegafoot pour signifier son retrait de la sélection nationale, par contre on ne savait pas que cette liste devait compter certaines absences. C'est le cas de Mario Lémina et Didier Ndong-Ibrahim qui ne seront pas debla partie en RDC et à Franceville. Le premier cité ne veut plus continuer avec les Panthères et le second est sans club actuellement, puisqu'ayant volontairement quitté Malatyaspor pour cause de salaires impayés. Ulrick Brad Eneme-Ella non plus n'est pas dans la liste, le joueur est en instance de départ de Bighton.

Néanmoins, on note le retour de Aaron Appidangoye en défense pour épauler un Bruno Ecuélé-Manga blessé aux ischio-jambiers et qui devrait être soigné à Paris avant de s'envoler pour Kinshasa. Aussi, on compte la présence de Shavy Babicka, l'attaquant de Aris Limassol et coéquipier de Alex Moucketou. Un nouveau donc en équipe équipe nationale tout comme Alan Do Marcolino, lui aussi néo-professionnel avec Rennes son club formateur.

Une nouvelle ligne d'attaque chez les Panthères qui devra vite faire ses classes et apprendre aux côtés des vieux briscards Aaron Boupendza, Jim Allevinah, Denis Bouanga ou encore Axel Meyé, des habitués de la sélection qui ont bien besoin de concurrence dans une attaque où Pierre-Emerick Aubaméyang ne figurera plus.