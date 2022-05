Congo-Brazzaville: Promotion de l'emploi - L'ACPE s'engage à digitaliser les contenus des offres de service

Les participants à l'atelier de lancement du projet de l'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE) dénommé " Etamboli ya sika " ont suggéré, le 18 mai à Brazzaville, de continuer à médiatiser et digitaliser les contenus des offres de service dont la recherche d'emploi afin de s'adapter aux nouveaux usages des recruteurs.

Les propositions des offres pour les demandeurs d'emploi et les employeurs, faites à l'Etat, vont contribuer à résorber le chômage au Congo. La digitalisation des offres de service n'est pas seulement affectée pour les demandeurs d'emploi, mais également les recruteurs qui sont, désormais, confrontés à de nouvelles problématiques liées au digital.

Les participants à l'atelier ont souhaité que soient programmées les rencontres physiques entre l'ACPE et les entreprises, sollicitant l'amélioration des services en ligne dont la création d'un site internet et la mise en place d'un magazine qui retrace les innovations de l'agence. Une fois créé, le site internet de l'agence devrait aussi orienter et renseigner sur l'enregistrement des contrats, la facilité de sélection des curriculum vitae électroniques, les tris automatisés, les candidatures spontanées, etc.

Actuellement, au Congo comme ailleurs, le marché de l'emploi évolue de plus en plus et les professions apparaissent et disparaissent. De nouveaux usages s'installent pour la recherche d'emploi et poussent les demandeurs d'emploi et les employeurs à s'adapter.

" Nous avons noté qu'il y a eu des points de récurrence dans les propositions et cela signifie que nous travaillons tous de manière interactive et concertée. Nous nous sommes aperçus que l'offre de service proposée avant était essentiellement administrative et ne prenait pas forcément en compte les besoins des usagers.

Mais les suggestions sont faites par tous les participants au séminaire pour prendre en compte les besoins de demandeurs d'emploi et des utilisateurs. Nous avons travaillé sur l'identification des indicateurs pour que l'ACPE puisse rendre compte à sa tutelle et à la République en publiant des résultats sur les volets demande d'emploi et entreprises. Enfin, nous avons aussi déterminé les pistes de communications pour que l'agence détermine les pistes digitales pour faciliter les recrutements ", a expliqué Christine Pescayre, formatrice internationale de pôle emploi Occitanie.

Les participants au séminaire ont aussi travaillé sur les indicateurs de performance qui permettent de mesurer le volume d'activité, de façon globale, par produit ou service, etc.

" Les résultats auxquels vous êtes parvenus mettent en évidence les panels de propositions qui devraient permettre à l'ACPE d'être opérationnelle pour le bien des usagers. L'objectif visé, à savoir l'élaboration d'une offre de service efficiente et pertinente, est atteint et on peut s'en réjouir. Il revient à l'ACPE de les mettre en œuvre et d'en faire une évaluation des indications de performance ", a indiqué Charles Makaya Dit Mackaill, directeur de cabinet au ministère de l'Emploi.