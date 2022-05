Afrique du Nord: Maroc/Japon - Volonté commune de renforcer la coopération dans les domaines agricole et halieutique

Le renforcement de la coopération dans les domaines agricole et halieutique a été au centre d'entretiens, lundi à Rabat, entre le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et le ministre japonais de l'Agriculture, de la Pêche et des Forêts, Arata Takebe.

Lors de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Maroc et le Japon, les deux parties se sont félicitées des actions menées conjointement depuis plusieurs années dans les domaines agricole et halieutique, soldées par des réalisations concrètes et louables, rapporte la MAP.

Les deux responsables ont examiné plusieurs questions se rapportant au développement des échanges commerciaux agricoles et halieutiques ainsi que les perspectives de développement de la coopération dans les domaines sanitaire et phytosanitaire, de l'irrigation et des infrastructures hydro-agricoles, du développement des chaînes de valeur agricoles et du développement rural, ainsi que dans les domaines de la recherche scientifique et de la formation.

Cette réunion bilatérale s'assigne également pour objectif d'examiner la possibilité de développement de la coopération tripartite avec les pays africains dans les secteurs agricole, de la pêche et de l'agro-industrie.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, M. Sadiki a souligné que cette rencontre se veut une occasion pour aborder les différents sujets d'intérêt commun et des sujets qui feront l'objet de coopération dans le cadre des stratégies "Generation Green", "Forêts du Maroc 2020-2030" et "Halieutis" notant que cette entrevue a été "très fructueuse" sur tous les plans. Les principaux sujets sur lesquels les deux parties se focaliseront dans l'avenir porteront sur l'économie de l'eau, l'utilisation des technologies modernes pour une consommation rationnelle de l'eau et le développement des filières, a-t-il précisé, rappelant l'importance d'autres questions relatives aux investissements japonais entamés au Royaume dans différents secteurs et l'ouverture des marchés japonais pour les produits marocains, en particulier les agrumes.

Les relations en matière de pêches maritimes entre les deux pays datent de plus de 40 ans, notamment avec l'accord de pêche toujours en vigueur depuis 1985. La coopération a porté, notamment, sur les domaines de la recherche halieutique et de la formation, la construction de Villages de pêcheurs, ainsi que la mise à disposition d'experts pour l'accompagnement de la réalisation des projets.

Dans le domaine agricole, les échanges agricoles entre le Maroc et le Japon s'élèvent en moyenne à 200 millions de dirhams (MDH), avec une prédominance des exportations marocaines qui avoisinent en moyenne les 180 MDH annuellement et comprennent essentiellement les graines de coriandre, de fraises congelées, d'algues et de thym. La principale importation agricole en provenance du Japon est le thé vert.