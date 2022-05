Maroc: Chefchaouen célèbre le 17è anniversaire de l'INDH

Chefchaouen — Une rencontre provinciale a été tenue au siège de la plateforme des jeunes de Chefchaouen en célébration du 17è anniversaire de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) sous le signe "La phase III de l'INDH, une approche renouvelée pour l'inclusion des jeunes".

Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alami Ouaddane a indiqué que l'INDH dans son actuelle phase a élaboré "une nouvelle stratégie intégrée des jeunes, basée essentiellement sur la formation et le renforcement des capacités, l'appui des initiatives individuelles d'auto- emploi, ainsi que le renforcement de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes".

Évoquant les conditions en vigueur pour le choix des projets, M. Alami Ouaddane a appelé l'ensemble des intervenants à appliquer lesdites conditions en vue de garantir la continuité de ces derniers.

L'INDH accorde une grande importance à l'inclusion économique des jeunes dans le processus de développement local et national et veille à investir dans les capacités et énergies des jeunes en vue de promouvoir le cycle économique, a-t-il fait savoir.

Dans ce cadre, le responsable territorial a mis en avant les mesures déployées au niveau provincial en vue d'insérer les jeunes dans le développement durable au titre des années 2020 et 2021 à travers la création davantage d'espaces pour l'innovation dédiés aux jeunes.

Il a rappelé dans ce cadre l'importance particulière accordée par la province à la promotion des situations des jeunes lors de la première et deuxième phase de l'INDH, notant que les mêmes efforts se poursuivent au titre de la troisième phase (2019-2023) et ce à travers la mise en place d'un service dédié à l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes au sein de la division de l'action sociale.

Dans le même cadre, le chef de la division de l'action sociale à la province, Mohamed Lamrini a présenté un exposé sur les acquis et les indicateurs de l'INDH, faisant remarquer la réalisation de 27 projets d'un montant de plus de 9,7 millions de dirhams (MDH) au titre de 2020 et de 41 projets en 2021 pour une enveloppe budgétaire de 4,29 MDH.

A l'issue de cette rencontre, un exposé a été présenté sur les activités de la Plateforme des jeunes par le président de "Chefchaouen Initiative", l'association qui gère cet établissement.

L'acteur associatif a relevé que la plateforme accueille, accompagne et oriente les jeunes en quête d'emploi et souhaitant bénéficier d'une formation, les porteurs d'idées de projets ou ayant des entreprises et cherchant un appui financier.

L'événement a connu, aussi, la présentation de six projets réussis financés par l'INDH et la visite d'autres projets modèles réalisés dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes.