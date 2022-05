Maroc: Célébration à Taourirt du 17ème anniversaire de l'INDH

Taourirt — Une rencontre de communication a été organisée, jeudi au siège de la préfecture de la province de Taourirt, à l'occasion du 17ème anniversaire de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), célébré sous le signe "La phase III de l'INDH : une approche renouvelée pour l'inclusion des jeunes".

Dans une allocution à cette occasion, le gouverneur de la province de Taourirt, Larbi Touijer, a relevé que le 3ème programme de la 3ème phase de l'INDH, relatif à l'amélioration du revenu et à l'inclusion économique des jeunes, a apporté une nouvelle approche pour les activités génératrices de revenu, basée sur le suivi de la réalisation des projets à travers l'écoute, l'orientation et l'accompagnement, sous la supervision de bureaux d'études et d'experts spécialisés.

Ce programme s'articule autour de deux axes principaux, à savoir l'amélioration de l'employabilité des jeunes pour qu'ils puissent décrocher leur première opportunité d'emploi, et la création de projets générateurs de revenus, en procédant au remplacement de la culture de l'assistanat par une autre approche plus ambitieuse, visant un développement économique et humain durable, a-t-il fait savoir.

Après avoir souligné que la célébration du 17ème anniversaire de l'INDH s'inscrit dans le cadre de la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les jeunes, M. Touijer a mis en exergue l'ouverture de l'INDH sur les programmes sociaux lancés par le gouvernement et qui partagent la même vision et les mêmes objectifs, comme "Intelaka", "Forsa" et "Awrach", dans le but de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et les inciter à la création et l'innovation.

Cette rencontre de communication a été marquée par la présentation d'un exposé de la division de l'action sociale à la préfecture de la province de Taourirt, portant sur les objectifs du programme 3 relatif à l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes, au bilan des réalisations au niveau de la province et au rôle joué par la Plateforme des jeunes en matière d'écoute, d'encadrement et d'accompagnement des porteurs de projets.

Le bureau d'études chargé de la gestion de cette plateforme a également présenté un exposé sur les expertises et les techniques mises en œuvre pour assurer l'accompagnement et la réussite des projets.

L'événement a connu aussi la présentation de témoignages de jeunes porteurs de projets, qui ont réussi, grâce au soutien de l'INDH, à mener à bien leurs idées de projets et à créer des opportunités d'emploi au profit de nombreux jeunes et femmes dans divers domaines et secteurs.

Selon les données présentées lors de cette rencontre sur le bilan du programme 3 de la 3ème phase de l'INDH au niveau de la province de Taourirt, l'année 2021 a été marquée par le lancement de 19 projets d'un montant global de 3,5 millions de dirhams (MDH), dont une contribution de l'INDH à hauteur de 2,39 MDH.

Le programme d'action 2022-2023 prévoit, quant à lui, la réalisation de 120 projets en matière d'entrepreneuriat pour une enveloppe de 12 MDH, ainsi que 30 projets dans le domaine de l'amélioration du revenu d'un coût de 8 MDH.