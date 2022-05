Maroc: Électricité/Eau potable - Le DG de l'ONEE s'entretient avec l'ambassadrice de Suède au Maroc

Casablanca — Les opportunités de coopération dans les domaines de l'électricité, de l'eau potable et de l'assainissement liquide ont été au centre d'une rencontre, tenue jeudi à Rabat, entre le Directeur Général de l'Office national de l'Electricité et de l'Eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, et l'Ambassadrice du Royaume de Suède au Maroc, Anne Höglund.

Cette entrevue, qui a connu la participation de Gina Aspelin Hedbring, Directrice des Affaires Internationales à l'Institut Suédois de Recherche Environnementale (IVL) et Zakaria Benabdeljalil-Sjöberg, Directeur Général Maroc de Business Sweden, s'inscrit dans le cadre de la visite de travail au Maroc d'une délégation de haut niveau de l'IVL pour le lancement de projets de coopération communs entre les deux pays, indique l'Office dans un communiqué.

Cette réunion a été l'occasion pour l'ONEE et IVL d'échanger autour des perspectives de coopération dans les domaines de l'électricité, de l'eau potable et de l'assainissement liquide, ajoute la même source.

Lors de cette rencontre, M. El Hafidi a mis en exergue les grands projets structurants de l'ONEE dans les secteurs de l'électricité, de l'eau potable et de l'assainissement liquide.

La discussion a porté sur les opportunités existantes pour renforcer la coopération entre l'ONEE et IVL, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, du traitement et contrôle de la qualité de l'eau, de la digitalisation des processus ainsi que le changement de comportement pour une meilleure utilisation des ressources hydriques et énergétiques et l'atténuation des effets du changement climatique.

Les deux parties ont convenu d'explorer les possibilités pour la mobilisation de l'expertise suédoise dans le domaine des technologies innovantes et la recherche et développement pour la réalisation des grands projets dans le cadre du programme d'investissement ambitieux de l'Office pour la période 2022-2030, aussi bien dans le secteur de l'électricité que le secteur de l'eau potable et l'assainissement liquide.

Il a été également convenu de capitaliser les expériences réussies de l'ONEE pour le partage de son expérience et son savoir-faire avec les pays du continent africain, à travers la mise en place de programmes de coopération triangulaire dans les domaines de l'électricité, de l'eau potable et de l'assainissement liquide, conclut le communiqué.