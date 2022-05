Maroc: Le renforcement de l'espace économique francophone au centre d'entretiens à Rabat

Rabat — Le renforcement de l'espace économique francophone pour en faire un espace de coopération de solidarité et d'échange entre ses États membres a été au centre d'entretiens, vendredi à Rabat, entre le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Hassan Sakhi, et la représentante de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour l'Afrique du Nord, Haoua Acyl.

Au cours de ces entretiens, M. Sakhi, également vice-président de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones chargé de la zone Afrique du Nord, a loué les efforts déployés par l'OIF en faveur de la francophonie, tout en s'engageant à contribuer à la dynamisation de la coopération avec l'Organisation, notamment au niveau des projets liés aux échanges économiques.

Il a également mis en avant le rôle de ces structures dans le renforcement des capacités et des compétences du secteur privé africain, affirmant qu'une attention particulière sera accordée à la participation marocaine aux évènements programmés par l'OIF, indique la Chambre dans un communiqué.

De son côté, Mme Acyl a invité les entreprises marocaines à participer au 18ème Sommet de la Francophonie qui, prévu les 20 et 21 novembre à Djerba (Tunisie), coïncidera avec le cinquantenaire de la Francophonie.

Les deux parties ont aussi évoqué la participation des entreprises marocaines à la mission économique et commerciale de la Francophonie (du 6 au 8 juillet au Gabon), ouverte à toute entreprise et à tout acteur économique, actif dans les secteurs d'agro-industrie, d'énergies renouvelables, de biens et services numériques ou de logistique, ajoute le communiqué.

Créée le 20 mars 1970 à Niamey, l'OIF qui siège à Rabat œuvre pour une coopération politique, éducative, économique et culturelle entre ses pays membres, au service des populations, selon quatre grandes missions : promouvoir la langue française, le plurilinguisme et la diversité culturelle, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'Homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, et développer la coopération économique au service du développement durable.