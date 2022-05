Maroc: INDH - La plateforme des jeunes d'El-Jadida accompagne les porteurs de projets de la conception à la création

El Jadida — La plateforme des jeunes d'El-Jadida, initiée dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) accompagne les jeunes entrepreneurs depuis la première étape liée à la conception jusqu'à la création du projet.

Cette plateforme s'inscrit dans le cadre de la phase III de l'INDH. Cette phase est venue pour capitaliser sur ses acquis et recentrer ses programmes notamment sur le développement du capital humain et la promotion de la condition des générations montantes.

Elle porte sur plusieurs axes, à savoir "le rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base", "l'accompagnement des personnes en situation de précarité", "l'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" et "l'impulsion du capital humain des générations montantes".

Dans ce sillage, le directeur de la plateforme, Youssef Salam Idrissi a indiqué que la plateforme a permis de dynamiser la nouvelle génération des initiatives génératrices de revenus et d'emplois, dans le cadre de la phase III de l'INDH.

Les jeunes de toute la province d'El-jadida trouvent refuge dans cette plateforme, a notamment fait savoir M. Idrissi précisant qu'un grand nombre parmi eux a pu bénéficier de sessions de formation et d'accompagnement.

Le nombre des porteurs de projets s'élève à 400 jeunes.

La plateforme d'El-Jadida met à la disposition de ces jeunes un espace de travail qui peut accueillir 200 jeunes entrepreneurs dans un premier temps pour arriver à 400 entrepreneurs dans le futur.

il s'agit d'un espace dédiée principalement à l'écoule, l'orientation et l'accompagnement des jeunes entre 18 et 45 ans. et propose également plusieurs formations qualitatives liées au renforcement des capacités des jeunes porteurs de projets ou ceux cherchant du travail, en utilisant notamment les nouvelles technologies.