Gabon/Soudan: Éliminatoires CAN 2023 - Vingt-cinq Léopards contre le Gabon et le Soudan

Le sélectionneur national des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), l'Argentin Hector Cuper, a publié, le 20 mai, une liste de vingt-cinq joueurs pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue en Côte d'Ivoire, l'année prochaine.

Les fauves congolais affronteront, le 4 juin à domicile (le stade reste à déterminer par la Confédération africaine de football), les Panthères du Gabon, avant d'être reçus le 8 juin à Omdurman, à El Hilal Stadium à Khartoum, par les Crocodiles du Nil du Soudan. L'on note d'emblée beaucoup de changement de joueurs par rapport au groupe des Léopards ayant disputé les éliminatoires de la Coupe du monde et la double confrontation contre le Maroc au barrage de cette compétition mondiale prévue au Qatar en novembre prochain.

Pour ces deux premières rencontres, les Léopards seront privés des joueurs tels Christian Luyindama, Chancel Mbemba (en fin de contrat avec Porto au Portugal), Gaël Kakuta (Lens/France), Arthur Masuaku (West Ham/Angleterre), Théo Bongonda blessé (Genk/Belgique), Paul-José Mpoku (Konyaspor/Turquie), Pelly Ruddock Mpanzu (Luton Town/Championship anglaise), Yannick Bolasie (Rizespor/Turquie), Chris Mavinga (Toronto/Canada).

Ayant pris leur retraite internationale, Dieumerci Mbokani (Kowait SC/Koweït) et Cédric Bakambu (Marseille/L1 France), blessé, ne figurent pas non plus sur la nouvelle liste d'Hector Cuper qui a depuis peu comme deuxième adjoint Mwinyi Zahera, ancien adjoint de Florent Ibenge en sélection et ancien coach du Daring Club Motema Pembe et de Young Africans de Tanzanie. Dans ce chambardement de l'effectif des Léopards, on note le retour de Jonathan Bolingi, champion de Thaïlande avec Burinam Utd, et de Jackson Muleka, pétillant de forme à Kasimpasa en Turquie, et les entrées de Philippe Kinzumbi, Kevin Mondeko, Siadi Ngusia de Mazembe.

A l'issue de la réunion technique d'évaluation tenue par la Fédération congolaise de football association en début mai sur l'élimination de la RDC au barrage du Mondial Qatari, Hector Cuper avait déclaré : " Nous n'allons pas tout changer au regard de notre élimination lors des matches de barrage du Mondial. Sinon, il faut changer même le coach. Surtout que tout ce que nous avons fait n'était pas mauvais. Mais, du moins, il y aura des modifications dans l'équipe. Nous devons avoir les meilleurs joueurs dans la sélection pour mieux aborder les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui débutent en juin prochain. Nous devons donc rester optimistes ". La liste des Léopards new look était donc très attendue. Les vingt-cinq joueurs sont-ils les meilleurs Congolais devant se retrouver dans la sélection suffisamment compétitive à même d'arracher la qualification pour la CAN 2023 selon Hector Cuper ? Rappelons-le, la RDC n'a pas disputé la dernière CAN organisée au Cameroun, battue dans un match crucial des éliminatoires contre le Gabon.

Les vingt-cinq

Les joueurs convoqués sont donc les gardiens de but Lionel Mpasi-Nzau (Rodez/L2 France), Baggio Siadi Ngusia (Mazembe), Joël Kiassumbwa (Sans club en Suisse), et les huit défenseurs Nathan Idumba Fasika (Cape Town/Afrique du Sud), Marcel Tisserand (Fenerbahçe/Turquie), Kevin Mondeko (Mazembe), Arsène Zola (Chabab Mohammedia/Maroc), Djuma Shabani (Young Africans/Tanzanie), Mukoko Amale (Difaa El Jadida/Maroc), Glody Ngonda Muzinga (FC Riga/Lettonie) et Vital N'Simba (Clermont Foot/L1 France).

Les cinq milieux de terrain appelés sont Samuel Bastien Binda (Standard de Liège/Belgique), Edo Kayembe (Watford/Angleterre), Fabrice Ngoma (Raja Athletic/Maroc), Soze Zemanga (Mazembe) et Samuel Moutoussamy (FC Nantes/France).

Hector Cuper a fait appel à neuf attaquants pour les deux matches, notamment Chadrac Akolo (Amiens SC /L2 France), Ben Malango (Sharjah FC/ Emirats Arabes Unis), Yoane Wissa (Brentford/Angleterre), Jackson Muleka (Kasimpasa SK/ Turquie), Philippe Kinzumbi (Mazembe), Neeskens Kebano (Fulham promu en Premier League anglaise), Meschack Elia (Young Boys/ Suisse), Jonathan Okita (Nec Nijmegen/Pays-Bas) et Jonathan Bolingi (Burinam United/Thaïlande).

Six joueurs sont dans une liste des réservistes, précisément le gardien de but Hervé Lomboto (Daring Club Motema Pembe), les défenseurs Djos Issama Mpeko (Mazembe), Ernest Luzolo (Mazembe) et Inonga Baka (Simba SC/ Tanzanie), ainsi que les milieux de terrain Glody Likonza (Mazembe) et Joël Ngandu Kayamba (Samsung Spor/D2 Turquie).