Maroc: Meknès - L'INDH au service des jeunes porteurs de projets et de l'économie solidaire

Meknès — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au niveau de la préfecture de Meknès poursuit ses efforts pour soutenir l'emploi des jeunes et promouvoir l'économie sociale et solidaire en investissant dans une série de projets et d'initiatives programmés dans le cadre des quatre programmes de la troisième phase.

Parmi ces projets, figure la "Plate-forme de Jeunesse Meknès-Zaytouna", créée en janvier 2021 dans le but de faciliter l'accès des jeunes aux programmes de l'initiative, notamment les porteurs de projets innovants.

Au sein de cette plateforme, dotée d'équipements et des espaces d'accueil, d'écoute, d'orientation, d'accompagnement et de formation, le Réseau Africain de Développement Durable, une association prestataire de services, est chargée d'accompagner les jeunes au niveau de l'axe leadership des affaires tandis que l'Association "Grande Ismailia" œuvre à assumer la gestion de la plateforme à travers l'accueil, l'écoute et l'orientation des jeunes.

Les services offerts par la plateforme tournent autour des axes de l'emploi au profit des jeunes, l'entrepreneuriat et l'économie sociale et solidaire.

Dans une déclaration à M24, chaîne d'information en continu de la MAP, le chef de service du programme d'amélioration des revenus et d'insertion économique des jeunes de la préfecture de Meknès, Hamid Chiadmi, a souligné que la plateforme des jeunes est un projet important, lancé dans le cadre du troisième programme, ajoutant que cet espace continue de fournir ses services aux jeunes de différentes zones et communes relevant de la préfecture de Meknès.

La plateforme des jeunes a bénéficié, à ce jour, à plus de 700 jeunes porteurs de projets dans tous les domaines à travers la formation, l'accompagnement, la préparation du projet et l'accompagnement en matière d'appui et d'exécution.

La responsable de l'espace d'écoute à la plateforme jeunesse, Najla Makhmar a indiqué que sa mission consiste à écouter les jeunes afin de connaître leurs capacités, qualifications, leurs besoins et leurs attentes en termes de recherche d'emploi ou de création d'entreprise, puis de les accompagner vers l'espace d'orientation .

Said El Madani est un jeune auto-entrepreneur qui a réussi à monter son projet "Madani Pressing" au quartier Al-Wifaq à Meknès, avec l'appui de l'INDH. El Madani a dit à M24, chaine d'information en continu de la MAP, qu'après avoir bénéficié d'une formation de trois mois au sein de la plateforme jeunesse, il a développé l'idée de son projet en tirant profit de l'expérience et de l'expertise qu'il avait accumulées dans la plateforme des jeunes.

La présidente de la Coopérative "Marie Sarah pour la Broderie et la Couture", Nadia Nawali a évoqué, elle, l'expérience de création de son unité de couture et de broderie à Douar Ait Iram à la commune de Sidi Slimane Moul El-Kifan. Elle a expliqué comment son projet, initialement un petit atelier destiné aux femmes rurales, a grandi à la faveur de l'appui de l'INDH.