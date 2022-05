Afrique de l'Est: Grâce à l'implication de la communauté internationale - Le processus de pacification de Nairobi ouvre sa deuxième phase

"Ce processus est désormais irréversible après les conclaves du 8 et 21 avril 2022 ainsi que la tenue du premier round des consultations avec les groupes armés. Jean-Marc Châtaignier, Ambassadeur de l'Union Européenne s'est également réjoui de constater la convergence des vues entre l'Union Européenne et le Président Tshisekedi au sujet de la réinsertion sociale des combattants armés et la justice transitionnelle".

Réunis au quartier général de la Monusco, lundi 16 mai dernier, les diplomates des USA, Russie, France, Chine, Grande Bretagne, le bureau de l'envoyé spécial du Secrétaire Général de l'ONU, de l'UE, de l'UA, de la CIRGL, de la Monusco, de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, l'Angola, etc. ont été suffisamment éclairés sur l'avancement du processus de paix à l'EST de la RDC à travers un briefing fait par le Mandataire Spécial du Chef de l'Etat, le Professeur Serge Tshibangu et l'Ambassadeur du Kenya en RDC.

A l'ouverture de la séance, le mandataire spécial du chef de l'Etat, M. Serge Tshibangu a rappelé aux représentants de la communauté internationale les objectifs ainsi que les attentes fixés par le Chef de l'Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autour de ces assises ainsi que les étapes déjà franchies dans ce processus de paix à l'EST de la RDC.

Selon lui, ce processus est désormais irréversible après les conclaves du 8 et 21 avril 2022 ainsi que la tenue du premier round des consultations avec les groupes armés. Au cours des échanges, les diplomates ont publiquement clamé leur appui multiforme à ce processus. Jean-Marc Châtaignier, Ambassadeur de l'Union Européenne, a félicité et encouragé le président de la république Félix Tshisekedi pour cette initiative de Paix.

Il s'est également réjoui de constater la convergence des vues entre l'UE et le Président Tshisekedi au sujet de la réinsertion sociale des combattants armés et la justice transitionnelle. L'UE pense qu'il est hors de question de procéder à une intégration collective des groupes armés au sein des FARDC.

Pendant ce temps, Madame Ndiaye, représentante de l'Union Africaine, a, de son côté, promit une implication beaucoup plus significative de son institution au-delà du statut d'observateur. Présents depuis le deuxième conclave de Nairobi en tant qu'observateurs, les USA et la France ont réaffirmé leur engagement d'accompagner ce processus jusqu'au bout.

De manière unanime, les représentants de la communauté internationale ont promis, enfin, un appui jusqu'au Conseil de sécurité de l'ONU afin de faire entendre la voix de la RDC. De son côté, l'équipe présidentielle s'est investie dans la préparation du prochain round des consultations de Nairobi avant le troisième conclave des Chefs d'Etat qui connaîtra la participation de tous les 7 Chefs d'Etat de la EAC, le Soudan du Sud et la Tanzanie ayant résolu de rejoindre les 5 autres .