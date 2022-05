Burkina Faso: AFRICALLIA 2022 - Les inscriptions sont ouvertes

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a procédé au lancement officiel des inscriptions de la VIIe édition du forum ouest- africain de développement des entreprises " AFRICALLIA " 2022 à Ouagadougou, le vendredi 20 mai 2022. Cette édition d'AFRICALLIA est prévue pour se tenir, du 19 au 21 octobre 2022, à Ouagadougou.

La chef d'entreprise, Djibo Assétou : " cela fait deux ans que je suis affiliée à AFRICALLIA et j'en suis fière. La VIIe édition du forum ouest- africain de développement des entreprises " AFRICALLIA " 2022 va se tenir, du 19 au 21 octobre 2022, à Ouagadougou. La cérémonie de lancement officiel de cette édition s'est tenue au siège de la CCI-BF, le vendredi 20 mai 2022. AFRICALLIA est un forum multisectoriel de développement des entreprises qui se tient tous les deux ans au Burkina Faso depuis la première édition en 2010. Il se distingue des salons classiques parce qu'il est une plateforme unique de rendez- vous d'affaires individuels et personnalisés entre des entreprises de la CEDEAO et le reste du monde.

Chaque participant pourrait avoir jusqu'à quinze rendez-vous d'affaires. Véritable cadre de rencontres B 2 B, le forum intègre un concept original de " villages " qui permet de faire connaissance et d'ouvrir la porte à de nombreuses autres opportunités au cours de cette édition.

Il est prévu le " village " des partenaires, celui des experts et le " village " de l'international. Pour le président du comité de pilotage, El hadj Oumarou Yugo, trois cent (300) participants d'une vingtaine de pays sont attendus à ce forum d'entrepreneurs. Les communications thématiques de cette édition porteront sur la construction du marché commun africain, à travers la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), les financements internationaux des projets privés et les grands projets structurants de l'UEMOA. " AFRICALLIA permet aux dirigeants et chefs d'entreprises de faire le tour du monde en 48 heures en un seul lieu pour rechercher des alliances technologiques, commerciales ou financières ", a-t-il précisé. Il s'est réjoui de l'organisation de l'édition 2022.

" Après le rendez-vous manqué de 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19, la CCI-BF est heureuse d'annoncer la VIIe édition du forum AFRICALLIA ", a-t-il dit. M. Yugo a déclaré que la CCI-BF prend en charge les frais d'inscription de 50 jeunes et 50 femmes chefs d'entreprise pour leur participation à cette édition.

Le chargé de mission au ministère de Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et moyennes entreprises (MDICAPME), Mambila Bansé, a salué le dynamisme de la CCI-BF. Tout en rassurant les organisateurs, du soutien du gouvernement, il a officiellement ouvert les inscriptions d'AFRICALLIA 2022. La Directrice générale (DG) de l'Entreprise burkinabè de location et de construction/Tous travaux publics (EBLC) basée à Bobo Dioulasso, Djibo Assétou, a invité les jeunes entrepreneurs à s'intéresser à AFRICALLIA pour renforcer leur business.