Burkina Faso: Développement des entreprises - 300 participants attendus au 7e forum d'Africalia

Les questions des journalistes ont porté, entre autres, sur les critères de choix des bénéficiaires de l'aide de la CCI-BF.

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a tenu une conférence de presse, le vendredi 17 juin 2022 à Ouagadougou, pour annoncer la couleur de la VIIe édition d'Africallia. Ce forum de 2022 se déroulera, du 19 au 21 octobre 2022, à Ouagadougou.

Le comité de pilotage de la VIIe édition d'Africallia a convié les hommes de médias à un point de presse, le vendredi 17 juin 2022 au siège de la CCI-BF, pour des informations relatives à la tenue de cette édition. Le Secrétaire permanent d'Africallia, Félix Sanou, s'est entretenu avec les journalistes sur l'organisation du forum ouest-africain de développement des entreprises.

Africallia, pour répondre à sa vocation de forum d'affaires itinérant dans la sous-région ouest- africaine, s'est délocalisé pour la première fois en 2019, en République de Côte d'Ivoire. En raison de la pandémie de la COVID -19 et des mesures qui ont suivi, le forum n'a pas pu se tenir en 2020. Toutefois, le comité d'organisation de l'édition 2022 est à pied d'œuvre pour permettre aux hommes et femmes d'affaires de tirer le meilleur parti de la VIIe édition qui se déroulera, du 19 au 21 octobre 2022, à Ouagadougou.

Africallia est un forum dont le concept est unique et original, selon les organisateurs, en ce sens qu'il est réservé aux professionnels d'entreprises. Il se distingue des salons classiques en proposant à ses participants, un planning comprenant au maximum 15 rendez-vous personnalisés d'une demi-heure.

Des innovations au rendez-vous

Le participant a l'occasion de sélectionner à partir d'un catalogue de participants, les chefs d'entreprises avec lesquels il souhaite parler d'affaires. Outre les rencontres B 2 B, le forum intègre un concept original de villages.

Très appréciés des participants, ces villages permettent de faire connaissance et ouvrent la porte à de nombreuses autres opportunités. Il s'agit du village des participants, celui des experts et le village international. Ce forum international permet aux dirigeants et chefs d'entreprise de faire le tour du monde en 48 heures en un seul lieu pour rechercher des alliances technologiques, commerciales ou financières. Selon M. Sanou, les conditions de participation sont particulières pour les jeunes de 35 ans maximum et les femmes, chefs d'entreprise.

" En plus, la CCI-BF prend en charge 50% des frais d'inscription de 50 jeunes chefs d'entreprise et 50 femmes ", a-t-il ajouté. Selon le directeur de l'information et de la communication de la CCI-BF, Gilbert Ouédraogo, un certain nombre d'innovations est prévu à cette édition 2022. Africallia est ouvert à tous les pays du monde. Pour cette édition, un focus sera fait sur la République populaire de Chine, la Russie, la Turquie et sur les diasporas d'affaires.

Les communications thématiques porteront sur la construction du marché commun africain à travers la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), les financements internationaux des projets privés et les grands projets structurants de l'UEMOA. Une autre innovation majeure de cette édition sera l'organisation d'un mini-forum dédié aux chambres de commerce membres de la chambre consulaire régionale de l'UEMOA.

Réussir à tout prix l'édition

Ce mini-forum sera l'occasion pour la communauté des affaires ouest-africaines de tisser des liens plus poussés et poser les bases de l'émergence de co-entreprises régionales. Africallia 2022 sera également l'occasion, pour la CCI-BF, d'étendre son réseau de partenaires à travers la signature de conventions bilatérales de coopération avec des Chambres de commerce et d'industrie sœurs telles que celles du Niger, du Togo, du Mali, de la Guinée-Bissau et l'Union des chambres de commerce de la Turquie.

La journée du mercredi 19 octobre est réservée à l'accueil des délégations étrangères, la remise des dossiers, des badges, le planning des rendez-vous, le catalogue des participants et un cocktail d'accueil. Les organisateurs ont tenu à rassurer les journalistes et les chefs d'entreprise qu'en dépit du contexte sanitaire et sécuritaire, la capitale du pays des Hommes intègres a toujours abrité d'importants évènements et d'autres sont en vue pour cette année. Ils ont aussi rappelé aux hommes de média que la maladie à coronavirus n'est pas éradiquée. Pour cela, le comité a pris toutes les dispositions utiles afin que la VIIe édition se déroule dans de bonnes conditions sanitaires et sécuritaires.

L'accès aux différents sites restera conditionné à la présentation d'un pass vaccinal anti-COVID-19 ou d'un test PCR négatif. Après leur exposé, ils se sont prêtés aux différentes questions des journalistes. A la question sur les critères de sélection des 50 jeunes et 50 femmes qui vont bénéficier de l'aide de la CCI-BF, M. Sanou a rassuré qu'en plus d'autres critères, la sélection tiendra compte du poids économique des régions. Au moins 300 participants venant d'une quinzaine de pays sont attendus à Ouagadougou.