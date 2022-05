Maroc: INDH à Tinghir - Une action soutenue pour le renforcement des capacités et la pérennisation des coopératives

Tinghir — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) déploie une action soutenue au niveau de la province de Tinghir pour le renforcement des capacités financières et la pérennisation des coopératives.

Les efforts déployés par l'INDH, dans ce domaine, visent à soutenir les structures de l'économie sociale et solidaire et à consolider et développer leurs activités, notamment à travers l'accompagnement financier et technique.

L'accompagnement et l'appui technique fourni aux coopératives portent, entre autres, sur les moyens de production et la commercialisation des produits des coopératives afin d'augmenter leurs capacités et développer leurs performances.

L'objectif principal est de donner à ces structures un nouvel élan pour achever leurs projets et poursuivre leur production, notamment dans le contexte exceptionnel résultant de la crise provoquée par la pandémie du Covid-19.

La coopérative Al Wahda pour la couture et la fabrication de Sfifa à Tinghir est l'une des coopératives ayant bénéficié de l'appui financier et technique de l'INDH.

Les membres de cette coopérative rencontraient des difficultés pour fabriquer la Sfidia, à cause de la rareté à Tinghir des machines pouvant fabriquer ces ouvrages de fil destinés à l'ornement des habits traditionnels marocains.

Fatima Moumni, présidente de la coopérative Al Wahda, explique que deux machines seulement de ce type étaient disponibles à Tinghir et dont les propriétaires imposaient des prix élevés aux membres de la coopérative en contrepartie de ce service.

Grâce à l'appui financier de l'INDH, la coopérative a pu acheter des machines pour fabrication de Sfifa, a-t-elle ajouté dans une déclaration à la MAP, relevant que cette intervention a été d'un grand soutien pour plusieurs couturières membres de cette structure qui vivaient dans une situation précaire.

Elle a fait savoir que l'Initiative a financé aussi l'achat d'une machine à border électronique qui a permis à la coopérative de développer son travail et ses performances.

Les idées de projets générateurs de revenus pouvant bénéficier de l'appui financier et technique de l'INDH peuvent émaner, entre autres, de coopératives, de Groupements d'intérêt économique (GIE), de Très petites et entreprises (TPEs) et de personnes disposant du statut d'auto-entrepreneurs.

Les critères de sélection des projets bénéficiaires de l'appui de l'INDH peuvent concerner la faisabilité technique et commerciale, les capacités du porteur de projet ou l'importance de l'impact socio-économique.

Cet appui de l'INDH est mis en œuvre dans le cadre de son programme 3 de sa troisième phase qui vise à apporter un accompagnement au profit des porteurs de projets issus de l'analyse des chaines de valeur et des coopératives, ainsi que des autres organisations professionnelles œuvrant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire.