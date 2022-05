Maroc: Une délégation scientifique québécoise en visite à la Fondation MAScIR

Casablanca — Une délégation québécoise de haut rang, dirigée par le professeur Rémi Quirion, Scientifique en chef et dirigeant des Fonds de recherche du Québec, a visité, mardi, la Fondation MAScIR.

La délégation était composée de représentants du gouvernement du Québec, ainsi que plusieurs établissements universitaires, techniques et de recherche, tels que Polytechnique Montréal, les Universités du Québec en Outaouais, à Montréal, en Abitibi-Témiscamingue, à Rimouski, la Fédération des Cégeps et des collèges de Maisonneuve et Ahuntsic, ainsi que des centres collégiaux de transfert technologique dont l'Institut d'innovation en logistique du Québec et Productique Québec, indique MAScIR dans un communiqué.

Accueillie par Nawal Chraibi, directrice générale de la Fondation, la délégation a visité la plateforme technologique de la fondation qui s'étend sur 1.750 m², et a pris connaissance des projets de recherches, des innovations et des réalisations dans différents domaines, notamment la biotechnologie médicale et végétale, la microélectronique et les nanotechnologies.

En marge de cette visite, une réunion de travail a été organisée afin d'échanger autour des priorités partagées de la Fondation et de la délégation québécoise en matière de recherche appliquée, des modes de collaboration entreprise-université, de transfert de technologie et de valorisation des résultats.

Lors de cet échange, Mme Chraibi a souligné le rôle que peut jouer MAScIR dans le développement de la recherche appliquée sur le plan national et l'accompagnement des institutions et opérateurs québécois qui souhaitent s'installer au Maroc ou y développer des partenariats.

Cet échange a été aussi l'occasion pour présenter MAScIR VALOR SA qui accompagne les chercheurs de MAScIR dans la création des start-ups issues des projets de recherche menés au sein de la fondation.

Cette visite, organisée par le Bureau du Québec à Rabat (BQR), dirigé par Alain Olivier, s'insère dans le cadre des actions menées par le BQR afin de créer une logique de partenariat mutuellement profitable entre les entreprises et les établissements québécois qui veulent développer ou renforcer leurs activités en s'appuyant sur les entreprises, les centres de recherche et les universités marocaines.