ATOS se positionne en tant que leader de la transformation numérique à GITEX Africa 2024, aux côtés de ses partenaires stratégiques

Atos, leader mondial de la transformation numérique, annonce aujourd'hui sa participation à l'édition 2024 de GITEX Africa . Cet événement d'envergure se déroulera à Marrakech, au Maroc, du 29 au 31 mai.

Atos dévoilera ses dernières solutions numériques et innovations lors de cet événement incontournable de la technologie en Afrique. Accompagné de ses partenaires stratégiques, Atos mettra en lumière ses capacités à répondre aux défis de la transformation digitale sur le continent.

Cette occasion sera idéale pour les visiteurs de découvrir l'expertise d'Atos dans divers domaines, notamment l'infrastructure IT, les services numériques, la sécurité des données, ainsi que les solutions innovantes telles que GenAI, le cloud hybride et la décarbonisation.

En partenariat avec des leaders du secteur tels que AWS, Cloudera, Dell Technologies, Fiware, Liferay, SAP et Software AG, Atos présentera des solutions sur mesure développées en collaboration avec ses partenaires pour répondre aux besoins spécifiques des clients africains en pleine évolution.

Safia FARAJ, Head of Growing Markets Centre of Expertise & Country Manager Morocco at Atos, a déclaré : "Nous sommes ravis de participer à GITEX Africa 2024 pour présenter nos solutions innovantes et renforcer nos partenariats stratégiques. Notre objectif est d'accompagner nos clients à relever les défis de la transformation digitale, en leur offrant des solutions qui leur permettent de se développer et de prospérer dans un environnement numérique en constante évolution."

GITEX Africa est reconnu comme l'un des événements technologiques les plus importants du continent, réunissant les décideurs, les innovateurs et les experts du secteur pour discuter des tendances et des défis de l'industrie.

Nous vous invitons à nous rejoindre au Hall 12, Stand B-50, pour découvrir les dernières avancées technologiques et explorer les opportunités offertes par la transformation numérique en Afrique.

