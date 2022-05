Afrique: Le pouvoir du sport : Une force pour le changement

tribune

Nelson Mandela, ancien président de l'Afrique du Sud, a déclaré : "Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d'inspirer. Il a le pouvoir d'unir les gens comme peu d'autres moyens le font. Il parle aux jeunes dans un langage qu'ils comprennent. Le sport peut créer de l'espoir là où il n'y avait que du désespoir. Il est plus puissant que les gouvernements pour faire tomber les barrières raciales. Il se moque de tous les types de discrimination".

Nelson Mandela montre le pouvoir rassembleur du sport et son potentiel considérable pour créer des espaces, promouvoir la compréhension [l’entente] et mobiliser des outils et des ressources afin que les jeunes s'engagent et co-créent des solutions aux problèmes les plus ancrés dans le monde. En cette Journée de l'Afrique, où nous célébrons l'unité du continent, il est important de valoriser le sport, qui nous rapproche tous tellement.

Grâce au sport, nous pouvons attirer, motiver et inspirer les jeunes Africains à prendre des mesures et se responsabiliser pour améliorer leur santé et leur bien-être. Le sport améliore la santé de deux manières : en le pratiquant et indirectement, en tant que spectateur. Le sport est un vecteur puissant de communication et de transmission de messages importants sur la santé ; à titre d'exemple, le sport a joué un rôle essentiel dans l'éducation des individus et des communautés lorsque l'épidémie de VIH/sida était à son pic. Il est aujourd'hui utilisé pour de multiples problèmes de santé, par exemple pour les maladies tropicales négligées (MTN) et le paludisme.

Avec plus de 70 % de la population âgée de moins de 30 ans, le continent africain est aujourd'hui le plus jeune du monde et celui dont la croissance est la plus rapide. Pourtant, 96 % des décès dûs au paludisme et plus de 40 % des maladies tropicales négligées (MTN) affectant plus d'un milliard de jeunes dans le monde se produisent sur ce continent. Le paludisme et les MTN entraînent des souffrances incommensurables et ont un impact négatif sur leurs résultats éducatifs, économiques et sociaux.

Le sport a démontré son pouvoir dans la lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN). En effet, l'année dernière, à l'occasion de la Journée mondiale des MTN, des dirigeants, des influenceurs et plus de 100 jeunes se sont réunis pour peindre une fresque au pied du monument de la Renaissance africaine à Dakar, au Sénégal, dans le but d'attirer l'attention sur la nécessité d'éradiquer ces maladies dévastatrices. Cette fresque est un espace de réflexion collective et un rappel, dans un lieu de rassemblement populaire pour les jeunes - comme le terrain de basket - du rôle que nous avons tous à jouer dans la lutte pour éliminer les MTN.

Les jeunes Africains sont des agents essentiels du changement au niveau communautaire, national et régional. En continuant à créer des espaces où ils peuvent dialoguer, s'engager et agir, ils contribuent à la mise en place de solutions concrètes pour éradiquer les MTN et le paludisme sur le continent.

En outre, le sport est porteur d'idées et de valeurs. Collaborer avec des personnalités sportives telles les footballeurs professionnels Khalilou Fadiga et Patrice Evra sur les questions d'égalité des genres et des maladies a été un puissant catalyseur pour sensibiliser les jeunes à ces sujets . Les athlètes olympiques sont un symbole d'unité, partageant des rêves, des aspirations et une éthique similaires. Nous collaborons avec Special Olympics Senegal (SOS) depuis 2014 pour promouvoir la santé inclusive. Notre collaboration reconnaît le besoin urgent pour les personnes ayant une déficience intellectuelle de s'engager de manière significative dans les politiques et programmes de santé afin de s'assurer que leurs besoins spécifiques sont pris en compte et qu'elles ont accès aux services de santé appropriés.

Les mêmes règles s’appliquant à tous, le sport favorise également l'égalité . Face aux inégalités entre les genres problèmes dans la société, le sport est un excellent moyen d'accélérer les processus visant à améliorer l'égalité des genres, car il confronte les normes de genre à la fois sur le terrain et en dehors. La participation des femmes dans le sport sport remet en question les stéréotypes courants et les rôles sociaux associés aux femmes. Le sport peut aider les femmes et les filles à démontrer leurs talents et leurs réalisations à la société, en dehors des stéréotypes sociaux de la femme au foyer, en mettant en valeur leurs compétences et leurs capacités. A mesure qu'elles croient en leurs propres capacités, elles sont amenées à assumer des rôles de direction et à occuper des espaces de décision, ce qui se traduit par des changements positifs dans leur vie quotidienne.

Dans le cadre de notre campagne African LeadHERs, nous avons collaboré avec Ysaora Thibus, escrimeuse olympique et médaillée d'argent olympique de l'équipe 2021, Diandra Tchouatchang, basketteuse française et médaillée d'argent olympique de l'équipe 2021, et Astou Ndiaye, basketteuse sénégalaise, championne olympique et WNBA, afin de mettre la lumière sur l'histoire de femmes dans le sport et leur offrir une plateforme de visibilité afin qu’elles puissent partager leurs propres histoires et montrer l'impact positif du sport sur la santé et les conditions psychosociales.

Le sport reste une force motrice de changement. Pour la promotion de la santé, l'égalité des genres et sa capacité à rassembler les jeunes et les communautés, il offre également une plateforme de dialogue et d'engagement sur des questions connexes au sport qui sont habituellement difficiles à aborder, telles que le paludisme ou les MTN. Cependant, nous n'avons pas encore pleinement tiré parti de tout son potentiel. Pour la majorité de la population jeune d'Afrique, le sport constitue un moyen efficace d'améliorer la santé mais aussi d'acquérir les compétences nécessaires à la vie courante. Nous devons établir des partenariats plus solides entre les athlètes, les jeunes, les institutions sportives et les dirigeants politiques afin de créer davantage d'espaces pour exploiter pleinement son véritable pouvoir - sa force de changement pour le développement durable en Afrique.