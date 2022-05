Afrique: Le rôle du pays dans l'appui au développement et à l'unité de l'Afrique mis en avant à Mexico

Mexico — Les participants à la célébration de la Journée de l'Afrique, ont salué, mercredi à Mexico, le rôle pionnier du Maroc dans l'appui au développement et à l'unité du continent africain.

Organisé par l'ambassade du Maroc à Mexico, en coordination avec la Chaire Fatima Mernissi à l'Université autonomie du Mexique, cet évènement a été l'occasion de mettre en avant l'apport du Royaume sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le développement de l'Afrique et le renforcement de la solidarité entre ses pays dans l'intérêt des peuples et des aspirations du continent.

Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur du Royaume à Mexico, Abdelfattah Lebbar, a réaffirmé la profondeur africaine du Maroc, et son attachement continue à l'émergence d'une Afrique forte et audacieuse, à même de défendre ses intérêts et faire entendre sa voix sur la scène internationale.

Le retour du Maroc à l'Union africaine (UA) lui a permis de consolider son appartenance africaine, à travers la signature d'environ 1.000 accords de coopération avec les autres Etats africains, a souligné M. Lebbar.

L'ambassadeur a rappelé que l'attachement du Maroc à l'émancipation de l'Afrique était l'une des priorités de la politique étrangère du Royaume, qui a été l'un des pionniers de la lutte contre le colonialisme.

De son côté, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Mexique, Dennis Thokozani Dlomo, a fait observer que le Maroc contribue de manière significative à la défense des grandes questions africaines, à commencer par son soutien inlassable aux mouvements de libérations sur le continent, jusqu'à ses efforts pour le développement et l'émergence économiques du continent.

"Le Maroc a apporté un soutien important à l'ancien président Nelson Mandela, outre son appui à la lutte du peuple sud-africain pour s'affranchir du joug de l'apartheid", a rappelé M. Dlomo dans une déclaration à la MAP.

Pour l'ambassadeur sud-africain, le continent est confronté aujourd'hui à des défis majeurs qui nécessitent une dynamique économique soutenue et globale et la conjugaison des efforts de l'ensemble de ses pays pour avancer sur la voie d'un progrès solidaire et durable.

Pour sa part, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Mexico, Robert Djérou LY, a indiqué que la Journée de l'Afrique est l'occasion de rappeler la contribution historique du Maroc à l'émancipation politique du continent, et de souligner son engagement sous la conduite sage de SM le Roi à œuvrer en faveur de la stabilité et la prospérité du continent.

"L'engagement du Royaume en faveur de l'Afrique est illustré par les investissements importants et les accords de coopération qu'il a signés avec de nombreux pays africains, en vue d'accélérer le développement et assurer un avenir prospère", a-t-il déclaré.

Le diplomate ivoirien a rappelé, à cet égard, la solidarité du Royaume avec les autres pays africains pendant la pandémie de Covid-19, notamment à travers son assistance médicale largement saluée sur le continent et au niveau international.

De son côté, Guadalupe Valencia García, la coordinatrice de la Faculté des sciences humaines à l'Université nationale autonome du Mexique, qui a abrité cet évènement, a indiqué que la célébration de cette journée est aussi une opportunité pour mettre l'accent sur l'importance de renforcer les relations entre le Maroc et le Mexique compte tenu de la position géographique stratégique de ces deux pays comme porte d'entrée pour l'Afrique et l'Amérique latine, dans le cadre du développement de la coopération sud-sud.

La célébration de la journée de l'Afrique a vu la participation de nombreuses représentations diplomatiques africaines et arabes au Mexique, ainsi que des universitaires et des étudiants de l'Université nationale autonome du Mexique, et des représentants d'associations locales des peuples autochtones et de communautés afro-américaines.

L'évènement a été marqué par la projection d'un film documentaire sur "Le Maroc et les mouvements de libération en Afrique" réalisé par Hassan El Bahrouti, qui met en lumière les étapes les plus marquantes de la lutte du Maroc contre le colonialisme au sein du continent depuis l'indépendance jusqu'à nos jours.

L'ambassade du Royaume a également aménagé à cette occasion un stand mettant en lumière l'art culinaire marocain, en l'honneur des ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités au Mexique.

La Journée de l'Afrique marque la fondation en 1963 de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'UA, et offre une occasion annuelle de réfléchir aux défis et aux réalisations du continent.