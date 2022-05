Maroc: L'INDH, un levier essentiel pour le développement du capital humain des jeunes générations à Taza

Taza — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au niveau de la province de Taza poursuit, dans le cadre de sa troisième phase, ses efforts pour le développement du capital humain des jeunes générations, en favorisant la santé de la mère et de l'enfant et la promotion de la scolarisation des filles rurales.

Dans le cadre de l'attention portée au développement humain des jeunes générations, l'INDH diversifie ses interventions dans le domaine de l'amélioration et de la généralisation des prestations liées à la santé et à l'enseignement à l'échelle provinciale, notamment le renforcement des structure d'accueil dédiées aux couches vivant dans une situation de précarité.

C'est ainsi que dans le cadre du renforcement de l'offre de soins à l'Hôpital provincial Ibn Baja, l'INDH en partenariat avec le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, le Conseil Régional de Fès-Meknès, la province de Taza et l'Association des Médecins de Taza, a procédé à l'aménagement et à l'équipement du Service de pédiatrie et du Service de chirurgie pédiatrique avec un coût estimé à 4,60 millions de DH (MDH), dont une contribution du fonds de l'INDH de 1,26 MDH.

Dans une déclaration à M24, chaine d'information en continu de la MAP, Iman Ben Driss, médecin pédiatre a souligné que l'aménagement et l'équipement de l'Hôpital provincial Ibn Baja en matériel moderne a contribué à l'amélioration des conditions de travail des professionnels et la qualité des services offerts aux habitants de la ville de Taza.

De son côté, Az-Eddine El Ouakili , Chef de division de l'action Sociale (DAS) à la province de Taza, a indiqué que le projet d'aménagement et d'équipement des services de Pédiatrie et de Chirurgie Pédiatrique s'inscrit dans le cadre du quatrième programme de l'impulsion du capital humain capital pour les générations montantes, ajoutant que le projet qui a été l'objet d'un partenariat entre l'INDH, le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, la région Fès-Meknès et l'Association des Médecins de Taza, a pour but d'améliorer l'offre de services et de santé et des structures d'accueil des citoyens.

Par ailleurs et dans le cadre de l'intérêt accordé à l'amélioration de la scolarisation en milieu rural en général et des filles rurales en particulier, l'INDH a procédé au renforcement des structures d'accueil des élèves au début de cette année, avec l'ouverture de Dar Al Fatat et Dar Taliba ainsi que d'un internat au niveau des communes de Goldmane et de Bni Lente dans le but d'encourager la scolarisation des enfants, réduire la déperdition scolaire et améliorer la qualité de l'éducation.

Au niveau de la commune de Goldmane, le projet de Dar Taliba, d'une capacité de 64 lits, a été réalisé pour un investissement de près de 1,6 MDH, tandis que Dar Al-Fatat a été construit pour un coût total de 3,83 MDH, avec une capacité de 96 lits.

A ce jour, la province de Taza compte 28 Dar Talib et Dar Taliba qui profitent à 3.490 élèves issus de l'ensemble des communes territoriales de la province.

Selon le Chef de la DAS de Taza, les structures d'accueil de la province de Taza ont été renforcées avec sept nouveaux bâtiments, ainsi que des extensions, des aménagements et des équipements, profitant à 750 pensionnaires, ajoutant que l'INDH a procédé à la livraison, dans le cadre de l'appui à la scolarisation dans le monde rural, de 25 bus de transport scolaire, avec un investissement de plus de 8 millions de DH. Cette action intervient dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence pour la promotion et le développement du Nord et 23 communes territoriales bénéficiaires du projet .

"Nous œuvrons dans une 2ème tranche à l'acquisition de 27 nouveaux bus au profit de 1.000 bénéficiaires", a fait savoir le responsable provincial.