Maroc: Un réseau des journalistes sportifs créé a Rabat sous la houlette des agences de presse

(APS) - Le Réseau des journalistes sportifs de la Fédération atlantique des agences de presse africaines (RJS-FAAPA) a été créé, jeudi, à Rabat, dans le but de promouvoir les échanges d'expériences, de compétences et de données entre ses membres, a constaté l'APS.

Le chef du service des sports de l'Agence de presse sénégalaise (APS), Salif Diallo, a été désigné coordonnateur du RJS-FAAPA. Amadou Sy, de l'Agence mauritanienne d'information (AMI), en est le secrétaire général. Le RJS-FAAPA a été créé à la fin d'une formation dispensée par la FAAPA à une vingtaine de journalistes d'agences de presse africaines, sur "la maîtrise des techniques du journalisme sportif", du lundi 23 mai au vendredi 27 mai, dans la capitale marocaine.

"Le RJS-FAPPA (... ) a pour objectif de promouvoir les échanges d'expériences et de données, ainsi que le partage des compétences entre ses membres", affirme un document reçu de la Fédération atlantique des agences de presse africaines. Des séminaires et d'autres rencontres se tiendront sous la houlette de ladite fédération, en vue de la formation des membres du réseau. Des organisations et institutions africaines seront associées à ces initiatives.

"Le RJS-FAPPA exerce [sa mission] grâce au concours actif de ses membres, qui lui apportent leur soutien et leurs compétences. Il peut [solliciter], en cas de besoin, le concours d'experts ou d'organismes (... ) extérieurs", ajoute le document. La formation sur "la maîtrise des techniques du journalisme sportif" a été dispensée aux bénéficiaires par des journalistes formateurs et des experts de la presse sportive, dont Salif Diallo, et Magloire Gnaé Oulidehi, du quotidien ivoirien Le Sport. Le but de la formation est également d'améliorer les performances et la productivité des journalistes sportifs, selon le secrétaire général de la FAAPA, Mouhamed Anis.