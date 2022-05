Maroc: Province de Benslimane - Célébration du 17ème anniversaire de l'INDH

Benslimane — Une rencontre de communication sous le thème "la 3ème phase de l'INDH: Une approche renouvelée pour l'inclusion des jeunes" a été organisée, lundi, par la province de Benslimane à l'occasion du 17ème anniversaire du lancement de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Cette rencontre présidée par le gouverneur de la province, Samir Lyazidi, a été l'occasion de souligner le rôle de l'INDH lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 18 mai 2005 et qui a permis d'asseoir plusieurs nouveaux concepts, ainsi que des valeurs et des principes qui consistent à préserver la dignité du citoyen, à renforcer sa confiance en soi, à l'ériger en tant que partenaire essentiel dans le développement et à consacrer la culture de la transparence et la reddition des comptes dans la gestion des affaires locales.

Il a été procédé, à cette occasion, à la présentation du bilan de la 3ème phase de l'INDH et du programme relatif à l'amélioration du revenu et à l'inclusion économique des jeunes au niveau de la province de Benslimane par le chef de la division de l'action sociale, Hassan Abidi, et du bilan des activités de la plateforme des jeunes par les associations et prestataires de services chargés de l'accompagnement (Association initiative pour le soutien des jeunes et la promotion de l'employabilité à Benslimane).

M. Abidi a souligné que 161 projets ont été réalisés avec un montant de 70,70 millions de dirhams et l'apport de l'INDH est de 53,96 millions de dhs.

Il a également précisé que 29 projets ont été réalisés dans le cadre du programme 3 relatif à l'amélioration du revenu et à l'inclusion économique des jeunes avec un budget d'environ 7,27 millions de dhs et la contribution de l'INDH s'élève à 4,14 millions de dhs, ajoutant que ces projets portent sur les investissements, le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes, la promotion de l'économie sociale et solidaire ainsi que l'appui à l'emploi .

Cette rencontre a été marquée par l'organisation d'une foire à la Place de la préfecture de la province de Benslimane pour les jeunes bénéficiaires de l'INDH.

Il est rappelé que la 3ème phase de l'INDH se caractérise par l'orientation de ses programmes vers la résolution de plusieurs défis sociaux notamment la lutte contre l'exclusion et la vulnérabilité, la valorisation du capital humain des jeunes générations et l'encouragement de l'auto-emploi.