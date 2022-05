Afrique: Les qualifications pour la CAN 2023

La phase des qualifications pour la CAN 2023 est programmée du 30 mai 2022 au 28 mars 2023. Selon le calendrier complet des éliminatoires, les deux premières journées se dérouleront entre le 30 mai et le 14 juin 2022. Les matchs suivants seront disputés du 19 au 27 septembre 2022. Quant aux deux dernières rencontres, elles auront lieu entre le 20 et le 28 mars 2023..

Les qualifications en détail:

Le tirage au sort des éliminatoires pour la CAN 2023 a permis de classer 48 formations africaines. Ces dernières sont divisées en 12 groupes de 4 équipes chacun. Une contrainte vient néanmoins compliquer ce tirage au sort. Il s'agit des éventuelles suspensions par la FIFA du Zimbabwe (poules C) et du Kenya (poule K). Ces deux groupes seront alors réduits à trois équipes chacun. Dans le groupe C, il y aura le Cameroun, la Namibie et le Burundi. Le groupe K sera composé du Maroc, de l'Afrique du Sud et du Liberia.

Étant le pays-hôte, la Côte d'Ivoire est qualifiée d'office pour la compétition. Il restera un seul ticket destiné à une autre équipe de son groupe. Le but du tirage au sort est d'éviter que les nations majeures se retrouvent dans une même poule. Ce qui n'a pas empêché le Sénégal de se confronter au Bénin dans le groupe L.

En outre, le Tchad a été battu 1-0 par la Gambie lors du tour préliminaire des qualifications (match aller). La rencontre s'est déroulée le 23 mars 2022 au stade omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. La qualification du Djibouti pour la CAN 2023 est également mal partie. En effet, cette équipe a déjà été battue par le Soudan du Sud (4-2) le 23 mars à Alexandrie en Égypte. Les équipes partant favorites sans être à la phase finale de la compétition, certains pays partent favoris grâce à leur palmarès impressionnant. C'est notamment le cas du Sénégal, qui est le tenant du titre. Néanmoins, l'Algérie a battu le Sénégal (1-0) lors de la finale du CAN 2019. Cette dernière avait eu lieu le 19 juillet 2019 au stade international du Caire, en Égypte.

Lors de la CAN 2017, le Cameroun a tenu tête aux pharaons en remportant la finale 2-1 le 5 février 2017. D'ailleurs, les paris vont bon train sur l'équipe qui pourrait remporter l'édition 2023.

La Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Maroc et le Cameroun font également partie des nations les plus redoutées pour la CAN 2023. Le Nigéria et le Ghana ne sont pas en reste. Toutes ces équipes ont une certaine suprématie sur les autres.

En outre, ces pays ont joué un rôle essentiel lors de la CAN 2022 qui s'est déroulée au Cameroun. Ils avaient tous atteint la phase d'élimination directe sauf l'Algérie. Les Fennecs doivent ainsi doubler leurs efforts pour espérer un ticket pour la CAN 2023.

Que se passe-t-il post-qualification ?

À l'instar des grands tournois mondiaux, 24 équipes participeront à la phase finale de la CAN 2023 après les qualifications. Les équipes qualifiées disputeront 3 matchs durant le premier tour. Celles qui seront qualifiées pour l'étape suivante sont les deux premières formations de chaque groupe. C'est aussi le cas des 4 meilleures équipes arrivant à la troisième place.

Vient ensuite la phase d'élimination directe de la CAN 2023. Toutefois, contrairement aux championnats d'Europe, un match pour la troisième place est prévu lors de la Coupe d'Afrique des nations. Au total, 52 rencontres sont alors prévues pour cette édition. Les " Éléphants " ivoiriens espèrent s'imposer chez eux. Leur dernier sacre était en 2015.

Concernant les tirages possibles, les favoris espèrent être dans des groupes abordables. Dans le groupe 2, par exemple, la Guinée, le Gabon et l'Afrique du Sud constituent des équipes majeures. Dans le groupe 3, les Comores, éliminées à la huitième de finale lors de la dernière édition, sont redoutables. Il en est de même pour la Gambie, vaincue au quart de finale (CAN 2022).

En outre, le Kenya et le Zimbabwe constituent d'excellents tirages pour l'équipe camerounaise ou marocaine. En effet, ces deux sélections, étant temporairement suspendues par la FIFA, devraient déclarer forfait.