Afrique: Tirage au sort Chan 2023 - Otis Ngoma réagit...

Quelques jours après le tirage au sort des éliminatoires du septième Championnat d'Afrique des nations (Chan) Algérie 2023, le sélectionneur des Léopards A', Otis Ngoma, s'est exprimé sur l'adversaire, le Tchad...

Les Léopards locaux de la République démocratique du Congo (RDC) affronteront les Sao du Tchad en matchs qualificatifs pour la phase finale de la septième édition du Chan prévue en janvier 2023 en Algérie. Récemment promu sélectionneur des Léopards A', Otis Ngoma Kondi, après un moment de réserve, a réagi avec toute lucidité par rapport à ce tirage.

" Le tirage au sort est très aléatoire, ça ne veut rien dire. Nous avons un adversaire en face et on sait que le foot évolue sans cesse, il n'y a plus de petite équipe. Le tirage est accessible, mais il y a un paramètre à prendre en compte, c'est l'arrêt du championnat national de la RDC ", a-t-il déclaré, selon footrdc.com. Et de poursuivre : " À partir de ce tirage, c'est à nous de lancer la préparation et de nous mettre au travail pour faire face à nos frères du Tchad. Il ne faut pas croire que le Tchad est faible lorsque ça fait quatre mois que nos joueurs n'ont plus de matches officiels dans les jambes ".

En fait, le championnat national de la RDC a été arrêté depuis février et n'a repris que le 29 mai, après littéralement quatre mois d'interruption à cause des difficultés de transport aérien. Et ce manque de compétition est une inquiétude du sélectionneur Otis Ngoma. " Il y a un problème de rythme, d'entraînement et de compétition. En plus, nous ne connaissons pas notre adversaire. Je retiens que ça sera face à une équipe solide ", est-il convaincu.

Au sujet des aspects ayant prévalu dans la présélection des joueurs, Otis a répondu : " Pour les critères de sélection de joueurs, nous sommes dans une situation complexe avec l'arrêt du championnat de la Linafoot. Nous n'avons aucune idée sur la valeur physique de tous ces garçons pré-convoqués. Nous les avons pré-convoqués sur la base de ce que nous avons vu il y a cinq ou six mois ".

Et il a souligné : " Le manque de compétitions nous pousse à aller vers nos collègues entraîneurs pour choisir les joueurs. Ils doivent être honnêtes, corrects et loyaux en nous indiquant les joueurs les plus en forme pour le moment. Ce sont eux qui suivent les entraînements et peuvent nous orienter par rapport au niveau des joueurs ".