Afrique: La justice au cœur du livre de Guy Diomi Ndongala - La bibliothèque de Wallonie-Bruxelles accueille l'ouvrage "le procès de Jésus-Christ"

Interpellé par le procès de Jésus-Christ, Guy Diomi Ndongala s'est penché dans l'écriture pour démontrer toutes les erreurs judiciaires commises dans le procès du "Sauveur de l'humanité". L'ouvrage intitulé : " Le Procès de Jésus-Christ. La plaidoirie que son avocat aurait prononcée", a été baptisée par le Chef des Travaux de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication et Secrétaire Permanente des Instituts Supérieurs Pédagogiques, Bernadette Musau Kalombo, à l'enceinte de la Bibliothèque Wallonie-Bruxelles le vendredi dernier.

C'est pour faire comprendre que Jésus-Christ est un homme qui est éternel et il vit dans le cœur de toute personne qui croit en son nom et vit selon ses principes. Guy Diomi Ndongala a offert cet ouvrage au peuple de Dieu pour le fortifier de rester juste quelles que soient les réalités de la vie car, malgré les erreurs judiciaires commises dans le procès de Jésus-Christ étant juste, celui-ci demeure et restera éternel et invaincu, affirme-t-il.

La Secrétaire Permanente des Instituts Supérieurs Pédagogiques, Bernadette Musau Kalombo, a révélé que dans cet ouvrage, l'auteur invite la communauté congolaise et mondiale dans la pratique de la justice car, "lorsqu'on pratique la justice, on renouvelle l'alliance avec Jésus-Christ dans son cœur et lorsqu'on prêche l'amour, on fait la justice à Jésus-Christ ainsi que, lorsqu' on pratique la vérité c'est à Jésus-Christ qu'on rend la justice".

Auteur de plusieurs publications géopolitiques et géostratégiques, Guy Diomi Ndongala dans son ouvrage met en évidence toutes les erreurs judiciaires qui se commettent dans l'environnement mondial au nom de la religion, la politique. Il souligne que dans ce monde, au nom des intérêts financiers on est prêt à manipuler la justice, à s'acheter même des témoins rien que pour mettre à mort des personnes qu'on aurait condamné d'avance. C'est dans tout cela que l'auteur met en exergue dans cet ouvrage le procès de Jésus-Christ pour appeler les gens à la justice dans son sens vrai.

Par ailleurs, étant Cheffe des Travaux de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication et Secrétaire Permanente des Instituts Supérieurs Pédagogiques, Bernadette Musau Kalombo, a lancé un singulier appel à tous les étudiants et jeunes congolais, de se pencher à la lecture car, celle-ci renforce l'orthographe.

"Des jeunes ils doivent se remettre à la lecture parce que grâce à la lecture, ils perfectionnent leur langage. La langue des enseignements ici chez nous c'est le Français. Nous avons appris par la lecture parce qu'actuellement quand nous avons des copies à corriger, nous nous demandons comment les étudiants qui écrivent ont-ils fait pour avoir les diplômes d'Etat. Que cela soit en orthographe, en syntaxe et en style, tout est complètement foutu parce qu'on s'imprègne pas des écrits. C'est en lisant qu'on améliore tout. C'est les expressions qui sont en train de disparaître, alors il faut que les jeunes se remettent à la lecture", a-t-elle fait voir.