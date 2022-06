Afrique: Les journalistes sportifs africains outillés par de nouvelles notions pour la bonne pratique du métier

Qui commence bien, finit bien. Les journalistes sportifs des agences de presse africaines ont été outillés par de nouvelles notions pour la bonne pratique du métier, au terme du séminaire de formation organisé par la Fédération atlantique des agences de presse africaines (Faapa), du 23 au 28 mai, à Rabat, au Maroc. Le président de cette structure, Khalil Hachimi Indrissi satisfait du bon déroulement de cette session de formation, a invité les chroniqueurs sportifs africains au sens de responsabilité.

Ils étaient une vingtaine venus de tous les quatre coins du continent, pour cette formation basée sur la maîtrise des techniques pour la bonne pratique du journalisme sportif. Tout a commencé le lundi 23 mai par la cérémonie d'ouverture, où le Secrétaire Général de la FAAPA, Mohamed Anis au nom du président Khalil Hachimi empêché, a convié les participants à mettre leur temps à profil pour suivre avec cette formation de haute portée, la première du genre dans l'histoire de la Faapa. C'est une formation a-t-il indiqué, qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action de la Faapa au titre de l'année 2022, approuvé par son conseil exécutif lors la réunion de Dakar, au Sénégal, en novembre dernier.

L'objectif de ce séminaire a été de renforcer les capacités des journalistes sportifs pour un meilleur traitement des questions relatives à la couverture des grands événements sportifs nationaux, régionaux et internationaux. La formation a également visé comme objectif, la promotion des performances et la productivité des journalistes sportifs dans des reportages et traitement des informations sportives. Et enfin, il a été aussi question dans cette formation de favoriser les échanges d'expériences et consolider les capacités des journalistes à produire des contenus innovants en matière d'information sportive, tout en respectant les principes de l'éthique professionnelle et de la déontologie journalistique.

Formation riche en matière sportive

Ainsi, la formation a été encadrée et animée par plusieurs intervenants, sous la conduite de l'Ivoirien Magloire Gnae Oulidehi et le Sénégalais Mamadou Salif Diallo. Avec une méthodologie interactive, suivi des exposés riches en matières, les participants visiblement déterminés de changer les choses dans la pratique du journalisme sportif, ont placé les échanges à un niveau très intéressant.

Pendant 5 jours, les journalistes sportifs africains ont appris plusieurs choses sur la maitrise des techniques pour la bonne pratique du journaliste sportif. Notamment, les nouvelles techniques du journalisme sportif ; le journalisme sportif à l'ère du digital ; sport et enjeux de développement socio-économique ; sport et enjeux communicationnels et culturels ; et enfin, déontologie et éthique professionnelle du journalisme sportif.

Réseau des journalistes sportifs voir le jour

Et comme il fallait s'y attendre, les organisateurs ont décidé de créer un réseau des journalistes sportifs des agences de presse africaines (RJS-FAAPA), une structure affilée à la Faapa. Elle a pour objectif de promouvoir l'échange d'expérience et des données, ainsi que le partage des compétences entre ses membres dans tous les domaines d'intérêt commun, notamment dans le domaine du journalisme sportif. Elle vise également l'organisation des séminaires et symposiums thématiques sous la houlette de la FAAPA, et en partenariat avec des organismes et Institutions à l'échelle africaine et internationale.

Le Sénégalais Mamadou Salif Diallo, Chef du service sport à l'Agence de presse sénégalaise (APS), a été désigné comme coordonnateur général de ce Réseau, secondé par le Mauritanien Amadou Sy désigné comme Secrétaire Général. Le réseau exercera donc ses actions grâce aux concours actifs de ses membres ; les journaliers sportifs, qui lui apporte leur soutien et compétences. Le RJS-FAAPA peut s'assurer en cas de besoin, le concours d'experts ou d'organismes qui lui sont extérieurs.

Soutien total au réseau des journalistes sportifs

Dans son discours de clôture, le président de la Faapa, Khalil Hachimi, a salué la création du Réseau des journalistes sportifs des agences de presse africains, dont il a promis tous son soutien. Il a insisté en rappelant aux participants que l'information est d'abord l'éthique, et le sport n'est qu'une branche. " Si on doit changer quelque choses dans le domaine sportif en Afrique, c'est avec vous que nous allons le faire. Le sport veut dire être en compétition avec quelqu'un dans l'esprit de fair-play, le sport n'est pas la guerre ", a-t-il exhorté avant de procéder à la cérémonie des remises brevets aux participants.