Afrique: Le ministère délégué chargé des relations avec le parlement participe au SIEL

Rabat — Le ministère délégué chargé des relations avec le parlement participe au Salon International de l'Edition et du Livre (SIEL), dont la 27ème édition est prévue du 2 au 13 juin à Rabat.

Dans un communiqué, le ministère précise qu'il organisera, dans ce cadre, des rencontres scientifiques et de communication, ainsi que des activités parallèles avec la participation de plusieurs acteurs politiques et associatifs, universitaires et responsables dans des départements ministériels.

Des cadres du ministère seront chargés d'accueillir les visiteurs de son stand, ainsi que les étudiants pour leur fournir les explications nécessaires sur les attributions, les domaines de compétences et les publications de ce département, ajoute la même source.

Le ministère a également mis en place un programme riche qui offre l'occasion notamment aux associations et d'autres acteurs de s'informer sur les rôles politiques et constitutionnels du ministère dans le domaine des relations avec le parlement et la société civile, la communication gouvernementale, ainsi que sur les projets et activités de ce département.

Au programme figurent des rencontres sur les nouveaux rôles parlementaires et l'évaluation des politiques publiques (3 juin), la démocratie participative (4 juin), le contrôle de l'action gouvernementale (5 juin) et la mission législative du parlement à la lumière de la Constitution de 2011 (6 juin).

Il s'agit aussi de rencontres sur le volontariat contractuel et sa contribution au développement (7 juin), la digitalisation et son rôle dans la promotion des associations (9 juin) et la diplomatie parallèle (10 juin).

Le programme comprend aussi la présentation, le 11 juin, des créations scientifiques et artistiques des fonctionnaires de ce département.