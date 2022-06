Afrique: CAN TotalEnergies 2023 - Début des éliminatoires, ce mercredi

La phase de groupes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023 commence ce mercredi avec en objectif principal pour les équipes nationales notamment les gros bras du football continental, de soigner leur entrée par des victoires.

Alors que certaines des équipes peu connues gagnent en confiance dans le football africain ces derniers temps, elles se battront également pour faire partie des 23 sélections cherchant la qualification à la grande fête du football continental.

Sur les 48 pays participant aux qualifications pour la CAN 2023, la lutte pour les places commencera à Luanda avec le match Angola - République Centrafricaine.

L'Estadio 11 de Novembro de Luanda ouvrira la campagne dans le groupe E à 16h00 GMT, les Palancas Negras feront face aux Fauves de la RCA et après leur élimination de la précédente, l'objectif sera de gagner dans cette quête à la qualification.

La RCA non plus n'a pas pris part à la grande fête du football continental et avec des talents comme le milieu de terrain Isaac Ngoma, Theodor Yawanendji et la star Geoffrey Kondogbia, il y a le potentiel pour faire trembler n'importe quelle équipe sur le continent.

Les Palancas Negras avec Helder Costa et Manuel Afonso, auteur de deux buts lors de son match précédent, devraient prendre les rênes et aider leur équipe à remporter la victoire.

Ce match se jouera en même temps que celui devant opposer la Libye au Botswana et avec sur le banc des Chevaliers de la Méditerranée, le Français Corentin Martins, ancien sélectionneur de la Mauritanie.

Ce dernier s'appuiera sur des joueurs locaux lors du match du Groupe J à Benghazi tout comme ses adversaires de l'Afrique australe.

Le Ghana quant à lui, accueillera Madagascar à Cape Coast lors du dernier match éliminatoire programmé ce mercredi.

Le sélectionneur, Otto Addo pourra compter sur les retours des jeunes Mohammed Kudus et Kamaldeen Sulemana et celui du capitaine Andre Ayew de retour de suspension.

Toutefois, les Black Stars vont se passer des services de Thomas Partey pour cette rencontre dont le coup d'envoi est prévu à 19h00 GMT.

Le milieu de terrain d'Arsenal (Angleterre) se remet d'une blessure contractée en championnat.

"J'ai regardé quelques matchs, les deux jeunes m'ont fait bonne impression. C'est important de les voir à l'entraînement et au final, une fois qu'on est sur le terrain, je me fiche de savoir qui est local et qui ne l'est pas, la performance décidera", a déclaré Addo lors d'une conférence de presse d'avant-match mardi.

Jeudi, l'Égypte, a rendez-vous avec la Guinée au Stade-International du Caire avec 40 000 fans présents sous la direction du nouvel entraîneur Ehab Galal.

Leurs meilleurs joueurs dont Mohamed Salah (Liverpool, Angleterre), devraient commencer le match.

La Tunisie affrontera la Guinée Equatoriale au stade Hammadi Agrebi à Radès, le Malawi espère un bon départ face à l'Éthiopie au Stade national de Bingu tandis que le Mozambique jouera contre le Rwanda à Johannesburg.

Equipe surprise de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, les Comores démarrent leur campagne pour une deuxième participation consécutive à la phase finale en recevant le Lesotho vendredi.

Pour leur première phase finale, les Cœlacanthes ont atteint les huitièmes de finale au Cameroun après s'être qualifiés devant le Ghana dans un groupe qui comprenait aussi le Maroc et le Gabon.

Le Togo, qui cherche à revenir en phase finale de CAN, notamment celle programmée en Côte d'Ivoire l'année prochaine, commencera sa campagne de qualification au Stade de Kegue à Lomé contre Eswatini.

La Côte d'Ivoire, pays hôte de la finale, commence vendredi sa nouvelle aventure sous la direction du nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset au Stade de Yamoussoukro, l'un des sites du tournoi final.

Les Éléphants tenteront de remporter une victoire sur la Zambie pour lancer parfaitement leurs préparatifs pour le tournoi proprement même s'ils sont déjà qualifiés.

Le Burkina Faso sera au Stade de Marrakech au Maroc pour jouer en tant qu'équipe hôte contre le Cap-Vert dans une rencontre entre équipes d'Afrique de l'Ouest.

Les Etalons ont battu les Requins Bleus 1-0 lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun.

Le Sénégal, champion en titre, débutera les éliminatoires dans le tournoi de l'année prochaine à domicile contre le Bénin samedi au nouveau Stade de Abdoulaye Wade à Diamniadio.

Les Brave Warriors de Namibie ont l'intention de revenir sur la grande scène continentale après avoir échoué à se qualifier pour la dernière édition.

Ils vont démarrer samedi contre le Burundi à Johannesburg.

Le Niger affrontera la Tanzanie au Stade de l'Amitié à Cotonou dans le Bénin voisin.

Les autres rencontres se joueront samedi avec Algérie-Ouganda, le premier essayant de se racheter de sa campagne décevante de la CAN 2021 et de son échec en qualification pour la Coupe du monde, la RD Congo sera au Stade des Martyrs de Kinshasa pour affronter le Gabon tandis que la Gambie affrontera le Soudan du Sud au Stade Lat Dior de la ville sénégalaise de Thiès.

La Gambie, lors de sa première participation à la CAN au Cameroun, s'est qualifiée pour les quarts de finale où elle a été battue par les Lions Indomptables.

Le Mali qui a également un nouvel entraîneur en la personne d'Eric Sekou Chelle espère un bon début face au Congo au Stade du 26 Mars de Bamako.

La Mauritanie cherche à disputer sa troisième participation consécutive à la CAN l'année prochaine et ce sera sous la direction du nouvel entraîneur Amir Abdou.

Abdou était en charge des Comores lors de leurs débuts au tournoi au Cameroun cette année.

Les Mourabitounes lancent leur campagne de qualification au Stade Olympique de Nouakchott face au Soudan.

D'autres matches du premier tour sont prévus le jeudi 9 juin 2022 avec le Nigeria qui fera face à la Sierra Leone au stade national MKO Abiola d'Abuja à huis clos.

La dernière rencontre entre les deux équipes a été soldée par un prolifique nul 4-4.

La Guinée-Bissau affrontera Maurice à Marrakech tandis que le Maroc fera face à l'Afrique du Sud au Complexe Moulay-Abdellah à Rabat le même jour.

La deuxième journée débutera le dimanche 5 juin jusqu'au lundi 13 juin prochain sur 22 sites sur le continent.

Les deux premiers vainqueurs des groupes se qualifieront pour le tournoi en Côte d'Ivoire l'année prochaine.