Maroc: L'UH2C et Coursera lancent la 1ère édition de "Skills for tomorrow competition"

Casablanca — L'Université Hassan II de Casablanca (UH2C) et la plateforme de cours internationale "Coursera" ont lancé,mardi, la première édition de la compétition "Skills for Tomorrow Competition".

Dans un communiqué, l'université indique que cette compétition s'inscrit dans le cadre du développement des soft skills et des compétences transversales des étudiants de l'UH2C, notamment les savoirs comportementaux, d'attitudes, de compétences personnelles, humaines et relationnelles.

L'objectif de la compétition "Skills for Tomorrow Competition" est de stimuler et doter les étudiants de l'UH2C de compétences pointues et de compétences digitales en leur donnant l'opportunité de mettre en valeur leurs talents cachés, ajoute la même source.

Selon le communiqué, les power skills et les digitales skills sont très recherchées et sont devenues de plus en plus vitaux et constituent la nouvelle clé de l'employabilité.

Une cérémonie de remise des prix, prévue au début de la nouvelle rentrée universitaire, aura lieu en présence de hauts responsables de l'UH2C et de Coursera, conclut le communiqué.