Maroc: Le PCNS prend part à la 27-ème édition du SIEL

Rabat — Le Policy Center for the New South (PCNS) participe pour la deuxième fois consécutive au Salon International de l'Edition et du Livre (SIEL) dont la 27ème édition est prévue du 2 au 13 juin à Rabat.

Dans un communiqué, le PCNS souligne que cet événement culturel phare offre la possibilité d'aller à la rencontre du grand public et de faire connaître ses travaux et ses missions, faisant savoir qu'il exposera certains de ses ouvrages.

Le PCNS invite les visiteurs à échanger avec ses Senior Fellows et ses chercheurs qui se tiennent à leur disposition pour répondre à leurs questions sur les débats qui agitent l'actualité internationale, et ce durant les 10 jours de salon, ajoute la même source.

Les ouvrages exposés par le Policy Center for the New South traitent de thématiques différentes, qu'elles soient liées au Maroc ou à la géopolitique africaine, en passant par les dynamiques qui régissent les relations internationales, précise le communiqué, citant à titre d'exemple: Le Capital humain et développement économique et social au Maroc (2022), Le Leadership féminin au Maroc (2022), Le Sommet UE-UA (2022), La Mondialisation et nous : Le sud dans le grand chamboulement (2020) ou encore les dix volumes des Dialogues Stratégiques (depuis 2016).

Le Policy Center for the New South est un think tank marocain basé à Rabat, ayant pour objectif de contribuer au partage des connaissances et à l'enrichissement de la réflexion liées aux principaux enjeux qui sous-tendent l'économie et les relations internationales, considérées comme essentiel au développement économique et social du Maroc, et plus largement du continent africain.