Afrique de l'Est: Processus de paix de Nairobi - Le Conseil de sécurité enjoint les groupes armés à déposer les armes

Dans une adresse faite par visioconférence devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU) sur la situation de la République démocratique du Congo (RDC), l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, Huang Xia, a invité, le 31 mai, tous les groupes armés à déposer " immédiatement " les armes.

A l'unanimité de ses membres, le Conseil de sécurité de l'ONU a apporté son soutien total au processus de paix de Nairobi initié par les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Uhuru Kenyatta et appelé les groupes armés à déposer les armes. " J'appelle tous les groupes armés à renoncer à la violence, à déposer immédiatement les armes sans condition et à s'inscrire dans le processus de paix de Nairobi ", a déclaré l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, Xia Huang. Le même message a été relayé par tous les participants à cette réunion consacrée exclusivement à la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Convaincu que l'option militaire seule ne suffira pas pour instaurer une paix durable dans cette région, il estime que l'éradication des groupes armés nécessite une approche globale. Huang Xia a également réitéré " la pertinence des mesures non militaires que son bureau s'efforce, depuis un moment, de promouvoir ".

Une solidarité africaine agissante

L'envoyé de l'ONU a, par ailleurs, encouragé les dirigeants de la région à poursuivre leur dialogue de haut niveau pour faire face à la menace que représentent les groupes armés et pour éviter une escalade des tensions entre la RDC et ses voisins. Les représentants des Etats-Unis, de la Russie, de la France, de la Chine, du Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Inde, du Brésil, des Émirats arabes unis, de la Norvège, de l'Albanie, du Kenya et de Mexique ont chacun condamné, en des termes clairs, la dégradation de la situation sécuritaire créée par les attaques du Rwanda couvertes sous le label du M23.

Le groupe africain siégeant au Conseil de sécurité, composé du Gabon, du Ghana et du Kenya, dans une déclaration commune, a fait un plaidoyer en faveur de la levée du régime de déclaration imposé à la RDC pour l'acquisition des équipements militaires.

Prenant à son tour la parole au nom de son pays, le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, a présenté la situation sécuritaire dans les moindres détails, rappelant les efforts entrepris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la pacification de l'Est. Il a démontré l'implication du Rwanda et son soutien au M23 dans la situation actuelle, cherchant à maintenir la RDC dans l'instabilité et torpiller le processus de paix de Nairobi. " Au moment où cinquante-six groupes armés et quarante communautés locales s'inscrivent dans la voix pacifique ", a déclaré Christophe Lutundula, " l'activisme du M23 et l'agitation du Rwanda cachent mal les velléités belliqueuses de ce duo ".

Pourquoi les rebelles du M23 reviennent-ils en ce moment ? Qui les arme ? D'où tirent-ils l'armement lourd avec lequel ils attaquent les Fardc et la Monusco alors qu'ils étaient défaits depuis 2013? Pourquoi choisissent-ils de s'attaquer à Kibumba, lieu choisi pour accueillir le pape François ? Pourquoi à chaque fois le Rwanda apparaît clairement aux côtés de ce groupe armé ? Est-ce la poule qui cache les poussins ? Autant de questions que le patron de la diplomatie congolaise s'est posé devant le Conseil de sécurité.

Le plaidoyer de la RDC

Tout en dénonçant la stratégie des groupes réfractaires et désormais forces négatives qui consiste à trouver un espace de négociation avec le gouvernement à l'instar du M23, l'émissaire du président Tshisekedi a été très clair. " Ces recettes de triste mémoire, à savoir le brassage, le mixage et le partage du pouvoir politique sont révolues ", a-t-il dit. Pendant vingt-huit ans, a-t-il rappelé, le pays a souffert de ces mélanges. Le plaidoyer de la RDC devant l'instance décisionnelle de l'ONU s'est résumé en six points importants, à savoir appuyer activement le processus de paix de Nairobi; appeler les pays des Grands Lacs à s'impliquer positivement dans la mise en œuvre de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba; condamner comme en 2013 les activités du M23, FDLR, ADF, Red Tabara, etc.; exiger au M23 le dépôt des armes et son retrait immédiat de toutes les positions occupées; soutenir la mise en œuvre du PDDR-CS; demander au Conseil de sécurité de s'impliquer davantage pour un dialogue sincère avec les pays voisins dont le Rwanda.

Après l'appui sous-régional, celui de l'Union européenne, le Conseil de sécurité, à son tour, s'est engagé à soutenir le processus de Nairobi avec promesse d'un engagement financier des partenaires traditionnels de la RDC. Xia Huang a annoncé une tournée dès le 1er juin dans la sous-région de la East African community avant le troisième conclave des chefs d'Etat à Nairobi.