Afrique: Championnats d'Afrique de judo - Le pays représenté par un athlète

Régis Octave Gambi a représenté le Congo à la 43e édition du Championnat d'Afrique de judo qui s'est déroulée du 26 au 29 mai à Oran, en Algérie. Le judoka congolais, engagé dans la catégorie des 90Kg, a été retenu en raison de sa bonne prestation à l'Open de Dakar, au Sénégal, en novembre dernier. Sa découverte de la compétition africaine a tourné court puisqu'il a été battu dès son premier combat par un Algérien.

Marien Ngouabi Ikama était présent à cette compétition, en témoigne la remise des médailles aux champions par équipe. Il est allé même plus loin en négociant des stages de formation et l'octroi des bourses au profit des judokas congolais pour mieux préparer les Jeux Olympiques de Paris, en 2024. Il a échangé avec les cadres de l'Union africaine et ceux de la Fédération internationale de Judo, afin de recevoir les experts capables de former les arbitres, coaches et athlètes à Brazzaville.

" Ces stages nous permettront de rattraper le retard qu'accuse le judo congolais par rapport au niveau de performance actuelle que demande notre art martial noble. Sans l'apprentissage et le renforcement des capacités, même un athlète de haut niveau pourrait montrer des contreperformances sur le tatami ", a expliqué Marien Ikama. Selon lui, certains athlètes pourront même bénéficier des bourses de préparation pour être évalués avec d'autres judokas à l'étranger.

Mais à quel titre Marien Ikama a-t-il négocié ces contrats alors que des mesures l'empêchant d'agir au nom du judo congolais ont été prises dans une lettre adressée au ministère de la Sécurité et de l'Ordre public par le ministre en charge des Sports, déplorant l'usurpation du titre de président actif de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées ( Fécojuda) ?

Depuis le 4 septembre 2021, au cours de l'assemblée générale élective, commente la lettre, la Fécojuda a élu un nouveau bureau exécutif présidé par Me Neyl Francis Ata Asiokara sous la supervision du Comité national olympique et sportif congolais et du ministère en charge des Sports.

" Cependant M. Marien Ikama Ngouabi, ancien président, continue de se prévaloir à travers le monde de la qualité du président actif en représentant le Congo dans les activités sportives à l'étranger, défiant ainsi le CNOSC et le ministère des Sports. Face à cette usurpation de titre, je vous saurais gré des mesures que vous voudrez bien prendre afin de mettre fin à cette situation qui n'honore pas notre pays , notamment aux frontières ", expliquait Hugues Ngouélondélé. Cette crise est loin d'être terminée.