Afrique de l'Ouest: Sénégal-Bénin à 19h - Les Lions se lancent dans la reconquête du trophée continental

Le Sénégal affronte le Bénin cette après-midi, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour son premier match dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (Can) " Côte d'Ivoire 2023 ".

Pour rester leaders du groupe L des éliminatoires de la Can " Côte d'Ivoire 2023 ", les Lions du Sénégal qui débutent les compétitions aujourd'hui, face au Bénin, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, doivent remporter tous leurs matchs. Et surtout à domicile où ils doivent tout faire pour prendre le maximum de points afin d'éviter tout calcul. Le sélectionneur national, Aliou Cissé, et ses hommes sont conscients qu'ils sont l'équipe à battre par leurs adversaires. C'est d'ailleurs l'objectif de l'équipe du Bénin qui a fait savoir que son voyage de Dakar vise à relever un défi. Comme l'a déclaré le sélectionneur des Ecureuils, Moussa Latoundji, avant de rallier Dakar pour ce match très important à ses yeux pour l'avenir du Bénin qui n'était pas de la dernière édition au Cameroun où le Sénégal a été sacré Champion d'Afrique.

Le statut du Sénégal comme meilleure équipe d'Afrique depuis quelques années est à défendre. C'est pourquoi Aliou Cissé devrait aligner la meilleure composition possible pour convaincre dans le jeu et dans la manière de remporter ce premier match.

La reconquête du titre continental est lancée à partir de ce soir pour les Lions. Et le public sera présent pour joueur sa partition. Khalilou Koulibaly, le défenseur de Naples et capitaine des Lions, devra mobiliser ses coéquipiers comme ila su le faire lors de la Can " Cameroun 2021 " remportée haut la main.

Dans cette mission de qualification dans le groupe L, les " Lions " ont la faveur des pronostics, même si dans le football, rien n'est gagné d'avance.

Il faut noter que dans ce groupe L où sont logés le Sénégal et le Bénin, le Mozambique et le Rwanda ont fait match nul (1-1), jeudi dernier, à Maputo.

Résultats des autres matchs joués

Groupe B : Togo-Eswatini : 2-2 ; Groupe E : Angola-Rca : 2-1 ; Ghana-Madagascar : 3-0 ; Groupe J : Libye-Bostwana : 1-0 ; Tunisie-Guinée Equatoriale : 4-0 ; Groupe H : Comores-Lesoto : 2-0 ; Côte d'Ivoire-Zambie : 3-1 ; Groupe L : Mozambique-Rwanda : 1-1 ; Groupe B :Burkina Faso-Cap-Vert : 2-0 ;