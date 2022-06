Afrique de l'Est: La Standby Force d'Afrique de l'Est se réunit aux Seychelles pour examiner un exercice militaire simulé

Les États membres de la Force d'attente de l'Afrique de l'Est (EASF) participent à un atelier aux Seychelles pour examiner les données recueillies lors de son exercice de poste de commandement (CPX) au Kenya au mois de mars, afin de mieux se préparer aux incidents nécessitant sa mobilisation instantanée et ses opérations de soutien à la paix.

Au cours de l'atelier de cinq jours, organisé en collaboration avec les Forces de défense des Seychelles (SDF), les participants passeront en revue les quatre points principaux du premier exercice - formation, plaidoyer, sensibilisation aux médias et logistique.

Dans son allocution d'ouverture, le ministre de l'Intérieur, Errol Fonseka, a déclaré que " cet examen après action du CPX est une occasion importante pour le Secrétariat et les États membres d'examiner leurs expériences et leurs perceptions de l'exercice, d'identifier les succès, défis, ainsi que faire des recommandations à la suite de l'exercice.

Les Seychelles, un groupe de 115 îles de l'ouest de l'océan Indien, font partie des 10 pays qui composent l'EASF aux côtés du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, de Djibouti, des Comores, du Soudan, du Rwanda, de l'Éthiopie et de la Somalie.

"Depuis la création de l'EASF et depuis la signature de l'accord sur la création de la force en attente en juin 2014, les Seychelles ont continuellement démontré leur engagement en participant aux activités organisées par le secrétariat", a ajouté le ministre.

Des représentants de l'Union africaine assistent également à la conférence et le chef d'état-major de la composante militaire de l'EASF, le colonel Solihi Abdallah Rafick, a déclaré à la SNA que c'est parce qu'"ils sont le contrôle principal le plus élevé car nous faisons partie des cinq régions en attente".

M. Rafick a déclaré qu'après "cet atelier, il y aura un rapport d'évaluation que nous devrons corriger car avant que le poste de commandement ne se prononce, cela aidera à préparer l'exercice d'entraînement sur le terrain".

"Une fois que nous avons évalué nos compétences, nos capacités, nous pouvons passer par la formation sur le terrain qui nécessitera 2000 à 3000 personnes, c'est un gros exercice", a-t-il ajouté.

Cependant, il a expliqué qu'avant la tenue du grand exercice, un exercice de cartographie aura lieu en guise de préparation à la formation sur le terrain.

Le poste de commandement de l'EASF est plus civil que militaire car il souhaitait une approche plus intégrée pour aider à la protection des civils dans les domaines de la protection de l'enfance, des médias et des violences basées sur le genre ".

"Nous déployons nos forces pour des opérations de soutien de la paix avec les femmes et les enfants à risque - c'est pourquoi nous adoptons une approche intégrée pour continuer à les protéger", a déclaré M. Rafick.

Un cours de planification de mission intégrée sera également organisé pour les animateurs régionaux au SDF.

L'EASF a déployé une équipe de 10 observateurs dans le cadre de la mission internationale d'observation des élections pour observer le processus des élections législatives et présidentielles en octobre 2020.

Il s'agit d'une organisation régionale mandatée pour renforcer la paix et la sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est. C'est l'une des cinq forces multidimensionnelles régionales de la Force africaine en attente (FAA) composée de composantes militaires, policières et civiles.