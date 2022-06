Maroc: Plaidoyer pour une prise en charge précoce des patients souffrant de sclérose en plaque

Les participants à une rencontre organisée vendredi à Marrakech ont plaidé en faveur d'une prise en charge précoce des patients souffrant de sclérose en plaque (SEP).

Les participants à cette rencontre initiée au Centre de recherches cliniques (CRC) relevant du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI à Marrakech, à l'occasion de la Journée mondiale de la sclérose en plaque, ont relevé l'importance de diagnostiquer la SEP malgré, les multiples symptômes aussi différents que difficiles à identifier.

A noter que ce conclave a été organisé par l'Association des malades atteints de sclérose en plaque du Sud marocain (SEPUD) de manière à mettre en contact direct médecins et patients en vue d'une meilleure connaissance de cette maladie silencieuse.

Ainsi, les médecins du CHU Mohammed VI ont saisi l'occasion pour présenter leurs observations scientifiques liées à cette maladie, tout en concluant que la prise en charge de la SEP a énormément progressé durant ces 15 dernières années notamment, avec l'apparition de traitements qui aident à modifier l'évolution de la maladie et à diminuer la fréquence des poussées de la douleur.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, Najib Kissani, professeur à la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech et chef du service de neurologie au CHU Mohammed VI, a souligné que l'éducation et la sensibilisation des patients eux-mêmes est une phase décisive dans l'évolution de la maladie, qualifiée comme étant la plus handicapante et la plus fréquente chez les jeunes personnes.

Il a fait savoir, dans ce sens, que la SEP touche environ 20.000 personnes au Maroc, dont 500 patients sont diagnostiqués à Marrakech, sur les 25 ans d'existence du CHU Mohammed VI de Marrakech. Et de poursuivre que l'Association "SEPUD" œuvre pour faire connaître cette maladie chez la population, à travers un calendrier de rencontres régulières, des thérapies de groupe et la conclusion de partenariats à l'échelle internationale en vue de permettre un échange de connaissances scientifiques sur la maladie.

"Nous sommes en train de créer un centre exclusivement dédié aux patients atteints de sclérose en plaque, avec la participation d'une union d'associations marocaines dont la "SEPSUD", s'est félicité le professeur Kissani. Au programme de cette journée figurent une série de conférences axées sur "La sclérose en plaque, c'est quoi ?", "Comment diagnostiquer la sclérose en plaque ?", "Traitement de la sclérose en plaque" et "Rééducation des patients SEP".

Engagés depuis 6 ans, les médecins membres de l'Association des malades atteints de sclérose en plaque du Sud marocain ont initié la thérapie à distance au profit des malades dans le monde rural de la région Marrakech-Safi, afin de leur épargner l'effort d'engager des moyens financiers et de faire le déplacement à Marrakech.