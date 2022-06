Afrique de l'Ouest: Religion - L'Eglise universelle du Royaume de Dieu prie pour la paix en Côte d'Ivoire en présence de Claude Sahi et Abel Botchi

Dans son temple basé à Adjamé,l'Eglise Universelle du Royaume de Dieu a accueilli, le dimanche 29 mai dernier, deux personnalités du pays. Il s'agit de Claude Sahi, chef du cabinet du président de la République, et de l'honorable Abel Botchi, député d'Adzopé sous/préfecture, Assikoi et Annepé. Et cela, à la faveur de la fête des mères.

L'Eglise avait décidé, à cette occasion, de couvrir de cadeaux plus de 2000 femmes de la communauté venues du district d'Abidjan, au cours d'une cérémonie placée sous le parrainage de ces deux hommes. Justement, Claude Sahi et Abel Botchi ont saisi l'opportunité pour féliciter et remercier l'Eglise Universelle du Royaume de Dieu pour les prières qu'elle fait, sans cesse, pour la Côte d'Ivoire, le Président Alassane Ouattara et le gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi, au regard du travail qu'ils abattent pour des populations ivoiriennes.

Abel Botchi a particulièrement exprimé sa gratitude au chef de l'Etat pour l'honneur qu'il lui a fait et la confiance qu'il place en lui en le nommant secrétaire national du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) chargé des cultes chrétiens. Quant à Claude Sahi, il a demandé aux membres de le considérer désormais comme l'un des leurs.

Au nom de l'Eglise Universelle du Royaume de Dieu, le pasteur Die Jean Brice a salué la présence de ses deux hôtes. " Cette visite est non seulement un honneur mais aussi l'expression d'une grande considération pour toute la communauté de l'Eglise Universelle du Royaume de Dieu ", a-t-il ajouté.

La cérémonie avait débuté par une prière en faveur des femmes, officiée par l'évêque Victor da Sylva, responsable national de l'Eglise Universelle du Royaume de Dieu. L'homme de Dieu a exhorté les femmes à demeurer le socle de la famille, mission pour laquelle elles sont dotées de prédispositions divines. Notons que les mamans présentes ont reçu, en guise de cadeaux, des ustensiles de cuisine, des mini-brûleurs à gaz appelés "Faitout", des glacières, des packs de boissons, etc.