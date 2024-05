La Côte d'Ivoire, parmi l'une des 10 meilleures économies africaines

Selon le dernier rapport des “perspectives de l'économie mondiale” du FMI, la Côte d'Ivoire s'érige en tant que neuvième puissance économique africaine pour l'année 2024. Avec un produit intérieur brut nominal anticipé à 87 milliards de dollars, le pays ouest-africain incarne le succès d'une politique économique qui marie pragmatisme, diversification et innovation. Ce dynamisme fait de la Côte d’Ivoire une véritable locomotive régionale. Le pays des éléphants, en forgeant activement sa croissance, s'affirme désormais comme un modèle de développement et d'ambition à l’échelle continentale.

Une gestion équilibrée de ses financements

La Côte d'Ivoire se distingue dans le panorama africain par sa gestion prudente de la dette publique. Confrontée, comme de nombreux pays du continent, à la nécessité de financer son développement économique, elle a su adopter une approche pragmatique pour sécuriser ses financements. En 2022, sa dette s’élevait à 35,84 milliards d'euros, représentant 56,75 % de son PIB, un taux nettement inférieur à la limite de 70 % fixée par les normes régionales.

Cette gestion rigoureuse est largement reconnue sur les marchés internationaux, où la santé financière de la Côte d'Ivoire fait régulièrement l'objet d'éloges. Les agences de notation, témoins de cette robustesse, ont révisé positivement les perspectives du pays.

Tel est le cas de Moody's ayant relevé la note souveraine de la Côte d'Ivoire de Ba3 à Ba2, faisant d’elle le deuxième meilleur crédit de l'Afrique subsaharienne. Parallèlement, Bloomfield Investment Corporation a confirmé un niveau de risque pays faible, validant ainsi la solidité et l'attractivité du profil économique ivoirien.

Un modèle économique attirant tant les investisseurs privés qu’institutionnels

Profitant d'une stabilité politique retrouvée depuis plus d'une décennie, la Côte d'Ivoire a su nouer des partenariats durables et profitables avec des investisseurs du monde entier. Le 22 janvier, le pays a franchi une étape majeure en levant un montant record de 2,6 milliards de dollars sur les marchés financiers internationaux, signe de la confiance renouvelée des investisseurs après deux années marquées par la crise sanitaire et le conflit en Ukraine.

Dans cette même veine, le Fonds Monétaire International (FMI) a apporté un soutien décisif au Plan National de Développement (PND) 2021-2025 du pays, en octroyant une aide substantielle de 3,5 milliards de dollars sur quarante mois. Ce financement, équivalent à 400 % de la quote-part ivoirienne, constitue un record historique et reflète l'excellence de la stratégie de négociation et de développement mise en place sous la présidence d'Alassane Ouattara.

La stabilité politique et la croissance économique continue attirent un flot croissant d'investissements étrangers, appuyés par des institutions telles que le Fonds saoudien pour le développement et la Banque islamique de développement ou des investisseurs privés. En parallèle, la sortie de l’Initiative pour les pays pauvres très endettés (PPTE) confirme la robustesse de l'économie nationale.

De son côté, le secteur privé est en pleine expansion, avec une augmentation probante du nombre d'entreprises, incluant une multitude de petites entreprises qui dynamisent le tissu économique local. Ces avancées positionnent solidement la Côte d'Ivoire comme un centre d'attraction capital pour les capitaux étrangers en Afrique et au-delà, consolidant son statut de puissance économique montante sur le continent.

Une croissance basée sur la diversification

Sous la houlette d'Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a connu un essor économique inédit, certains parlent d’un deuxième “miracle économique ivoirien”, après celui des années 60-70. Entre 2011 et 2018, le PIB réel par habitant a bondi de 32 %, mettant le pays sur la voie pour atteindre le statut de nation à revenu intermédiaire dans les quinze années. En 2023, l'économie a encore fait preuve de sa solidité avec un taux de croissance de 6,4 %, conforme aux projections de Fitch Solutions, soulignant la robustesse économique du pays.

En effet l’Étata su tirer profit de nouvelles de ressources naturelles telles que les gisements de pétrole, de gaz (Baleine, Calao) et d'or. Mais ce dynamisme ne se limite pas à l'énergie ; le pays prévaut également dans le domaine de la transformation industrielle, notamment avec ses principales exportations comme le cacao et l’anacarde, en favorisant la valorisation locale. Enfin, le secteur touristique connaît une expansion notable, stimulée récemment par la Coupe d'Afrique des Nations et la mise en place de nombreuses infrastructures.