Afrique: Les Editions Marsam participent au SIEL avec plus de 50 nouvelles publications

Rabat — Les Editions Marsam participent à la 27ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), qui se tient du 02 au 12 juin à Rabat, avec plus d'une cinquantaine de nouvelles publications de divers genres.

Depuis février 2020, dernière édition du Salon du livre de Casablanca, la maison a publié plus d'une cinquantaine d'ouvrages tant en français qu'en arabe, "que nous présentons aujourd'hui aux visiteurs du SIEL de Rabat", a déclaré à la MAP le directeur des Editions Marsam, Rachid Chraibi.

Parmi ces nouvelles publications, il y a l'ouvrage collectif "Le cheval dans l'art marocain moderne", qui a été réalisé sous la direction de Rachid Chraibi et publié sous la forme d'un Beau-livre en trois langues (français, anglais et arabe), le roman "Douce lumière" de Moha Ennaji, le recueil de poème "vie en vers" et les nouvelles "le soleil se lève la nuit" d'Aicha Belarbi, en plus du recueil "Fascinations" de Chakib Tazi.

M. Chraibi a précisé qu'avec ces nouvelles publications, le nombre de livres édités par Marsam, dont une grande partie est exposée dans cet événement culturel, atteint 600 ouvrages couvrant divers genres, y compris des nouvelles, des romans, de la poésie et du théâtre, ainsi que des études spécialisées, de beaux-livres, entre autres.

Il a souligné que les livres destinés aux enfants occupent aussi une place importante dans le pavillon de la maison au SIEL de Rabat, où "nous veillons à offrir des bandes dessinées pour cette catégorie à des prix abordables qui ne dépassent pas les 15 ou 20 dirhams", dans le cadre du groupe "Lecture pour tous".

M. Chraibi a également noté que la maison Marsam veille à accompagner les jeunes talents en encourageant la publication de leurs œuvres, en particulier les premières, ajoutant que l'édition 2022 du SIEL, qui se tient pour la première fois à Rabat, est bien organisée.

Les publications de Marsam connaissent une demande accrue des visiteurs du SIEL de cette année par rapport aux éditions précédentes, a-t-il fait savoir, soulignant que plus de 30 signatures ont été programmées pour les nouvelles oeuvres, dont le recueil de poésie "Le Train de la Vie" du poète Mohamed Loudiyi, qui a été signé lundi.

Pour un écrivain ou un poète, la publication de son œuvre par "une maison aussi prestigieuse et connue à l'échelle nationale et internationale" comme Marsam constitue "une source de bonheur", a expliqué à la MAP M. Loudiyi, saluant le "sérieux et la discipline" dont fait preuve la maison dans le traitement du livre.

A l'origine, Marsam est une galerie d'art créée en 1975 à Rabat. A partir de 1997, elle a développé une activité éditoriale dans différents domaines - roman, poésie, essais, beaux livres et livres de jeunesse.