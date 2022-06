Afrique: CAN 2023 - Battue au Soudan, la RD Congo s'enfonce un peu plus

L'équipe de RD Congo s'est inclinée 2-1 ce 8 juin 2022 à Omdurman face au Soudan, dans le groupe I des éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN 2023). Non-qualifiés pour la CAN 2021 et la Coupe du monde 2022, les Léopards de RDC, qui restent sur trois défaites, traversent une crise.

Hector Cuper sera-t-il encore sélectionneur de l'équipe de la RD Congo, lors des 3e et 4e journées de qualifications pour la CAN 2023 prévues fin septembre 2022 ? Rien n'est moins sûr après un début de campagne catastrophique dans le groupe I, avec deux revers. Quatre jours après s'être piteusement inclinée à domicile face à un Gabon très amoindri, la sélection de RDC a cette fois perdu 2-1 au Soudan.

Une contre-performance ce 8 juin 2022 à Omdurman qui place les Léopards dans une posture périlleuse. Les Congolais sont pourtant venus chez les Crocodiles du Nil avec de bonnes intentions. Mais à la 16e minute, l'attaquant Waleed Bakhiet, décalé sur la gauche, ouvre le score en trompant le portier adverse Joël Kiassumbua d'un tir croisé : 1-0. Un but qui sanctionne un Congo résolument offensif mais qui prend du coup des risques. Et qui manque en parallèle de réalisme...

Un but de Bolingi pour l'honneur

Surtout Ben Malango. À la 32e minute, l'attaquant de la RDC reprend en effet du bout du pied un ballon au point de penalty mais le portier soudanais est sur la trajectoire. Puis Malango ne cadre pas une tête à bout portant, suite à un coup franc bien tiré (54e). L'attaquant Jonathan Bolingi, entré en jeu, est également à deux doigts d'égaliser de la tête (65e), tout comme le latéral Mukoko Amale (84e) ensuite. Mais là aussi ça ne passe pas.

À l'autre bout du terrain, l'attaquant Mohamed Abdelrahman creuse, lui, l'écart, après un une-deux d'école : 2-0, (86e).

Bolingi réduit certes ensuite le score, durant les arrêts de jeu (2-1, 90e+3), d'une reprise du plat du pied. Mais le constat est implacable : le Congo reste sur quatre défaites et un match nul en 2022. Après avoir raté la qualification pour la CAN 2021 au Cameroun et la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Léopards iront-ils en Côte d'Ivoire pour la CAN 2023 ? C'est en tout cas très mal parti alors que la Mauritanie et le Gabon ont 4 points et le Soudan 3 points au compteur, au classement du groupe I.