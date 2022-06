Cote d'Ivoire: Adama Bictogo (nouveau président de l'Assemblée nationale) - "Le rassemblement et le consensus que nous avons appelé de tous nos vœux sont devenus une réalité "

"Permettez-moi, avant de m'exprimer, de rendre un hommage à mon prédécesseur, Feu le Président Amadou Soumahoro. Homme de devoir, de conviction, de fidélité, de loyauté, grand serviteur de la nation, il a su conduire notre Institution avec abnégation et dévouement.

A la mémoire de l'illustre disparu ainsi qu'aux parlementaires qui nous ont quittés récemment, je voudrais humblement vous inviter à observer une minute de silence pour le repos de leurs âmes.

(Minute de silence)

Je vous remercie.

Chers collègues Députés,

Mesdames et Messieurs

Je voudrais à présent, au nom du peuple de Côte d'Ivoire et de la représentation nationale, saluer et remercier Madame la Vice-présidente Aminata Kamara épouse Toungara pour avoir conduit avec efficacité l'intérim de la Présidence de l'Assemblée nationale depuis le 7 mai 2022 à ce jour. Madame la Vice-présidente, je voudrais vous féliciter pour la conduite réussie de cet intérim et de l'organisation parfaite de ce processus électoral qui a abouti à mon élection à la tête de notre prestigieuse Institution.

Chers collègues Députés,

Mesdames et Messieurs,

A cet instant précis de ma première prise de parole en qualité de Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, les mots qui me viennent à l'esprit sont d'abord des mots de gratitude et de remerciements.

Gratitude à l'égard de Son Excellence Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, Président du RHDP, à qui, il a plu de me désigner comme candidat au poste de Président de l'Assemblée nationale pour le compte de mon Parti.

Qu'il me soit permis de lui exprimer une fois de plus, mes sincères remerciements et ma reconnaissance pour la confiance qu'il m'a toujours témoignée pour toutes les missions qu'il m'a confiées. C'est pourquoi, il me plait de lui rendre un hommage appuyé pour sa constante sollicitude.

Chers collègues Députés,

Mesdames et Messieurs,

Les groupes parlementaires PDCI-RDA, PPA-CI, UDPCI et RHDP ont appelé dans leur ensemble à voter pour moi. C'est un choix qui traduit le consensus qui est un des principes démocratiques. Je voudrais donc prier Messieurs les présidents des groupes parlementaires respectifs de bien vouloir transmettre l'expression de ma gratitude et mes remerciements aux Présidents Henri Konan Bédié du PDCI-RDA ; Laurent Gbagbo du PPA-CI, Albert Toikeusse Mabri Abdallah de l'UDPCI. Je voudrais associer à ces personnalités, le Président AFFI N'Guessan du FPI.

Mes remerciements vont également à l'endroit de mes collègues honorables Députés qui ont porté leur choix effectif sur ma personne. De façon spécifique, j'exprime mon infinie gratitude et ma reconnaissance à Messieurs les Présidents des Groupes

Parlementaires :

- L'honorable Diawara Mamadou du Groupe

Parlementaire RHDP ;

- L'honorable Doho Simon du Groupe

Parlementaire PDCI- RDA;

- L'honorable Oulaye Hubert du Groupe

Parlementaire PPA-CI,

- L'honorable Sery Pascal du Groupe

Parlementaire UDPCI.

Dans le même ordre d'idées, je tiens à saluer les honorables Députés Maurice Kacou Guikahué, Secrétaire exécutif du PDCI-RDA et Fregbo Basile, mon directeur de campagne, Vice-président du groupe parlementaire RHDP.

J'associe à ces remerciements, les valeureuses populations d'Agboville qui me témoignent de leur confiance depuis trois mandatures. Je voudrais également exprimer à tous ces ivoiriens et à toutes ces ivoiriennes, de tous bords politiques de toutes les régions dans leur diversité qui m'ont toujours témoigné de leur soutien. Toute ma gratitude et mes remerciements vont à l'endroit de ma famille politique, le RHDP. Je ne saurais clore ce chapitre des remerciements sans exprimer ma reconnaissance à ma famille nucléaire à qui, je dis tout simplement merci pour le soutien constant et réconfortant.

Chers collègues Députés,

Le rassemblement et le consensus que nous avons appelé de tous nos vœux sont devenus une réalité à travers cette élection. Ce fait inédit restera gravé dans l'histoire de notre démocratie depuis l'avènement du multipartisme dans notre pays.

Notre Fraternité, notre Solidarité et notre Engagement pour l'intérêt général ont transcendé nos sensibilités politiques.

C'est pourquoi, je mesure à sa juste valeur cette responsabilité que vous venez de me confier et qui m'honore.

Je l'accepte avec humilité mais aussi avec détermination pour continuer la gestion de notre Institution pour la Législature 2021-2025.

Parlant de cette législature, l'occasion m'est opportune pour rendre un hommage appuyé à tous les anciens Présidents de notre Institution, à toutes ces hautes personnalités qui ont eu la lourde et rude tâche d'occuper le perchoir de cet auguste Assemblée.

Chers collègues Députés,

Dans l'attente de vous proposer un Plan Stratégique qui sera élaboré sous peu, dans lequel sera déclinée toute ma vision pour une Assemblée nationale forte, je voudrais d'ores et déjà vous annoncer quelques actions majeures à savoir :

● La modernisation de l'Assemblée nationale en la dotant de moyens novateurs en vue de légiférer efficacement. Pour ce faire, nous devons accorder une place importante à la promotion du e-parlement par le processus de dématérialisation et de digitalisation de notre Institution.

A cet effet, je m'emploierai également sans délai à œuvrer pour l'amélioration de notre cadre de vie et de travail à travers la rénovation et la réhabilitation des principaux bâtiments et outils de travail au sein de l'Institution.

En le disant, j'ai mon regard tourné vers le Premier Ministre, chef du gouvernement et le Ministre du Budget et du portefeuille de l'Etat.

● la mise sur pied d'un comité ad'hoc d'élaboration du Budget de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2023 dans une démarche inclusive et participative ;

● la création d'une commission ad 'hoc en vue de la révision du Règlement de l'Assemblée nationale et de l'élaboration du Règlement du

Congrès et ;

●l'opérationnalisation des groupes d'amitiés conformément à notre vision de renforcement de la diplomatie parlementaire, en vue du rayonnement de notre Institution tant au plan national qu'international.

Autant d'actions pour lesquelles je voudrais nous engager toutes et tous ensemble, à apporter nos précieuses contributions dans l'exercice de nos fonctions régaliennes.

Mesdames et Messieurs, Chers collègues Députés,

C'est dans un esprit de dévouement, d'engagement pour le travail et surtout d'espoir que je voudrais relever le défi de cette présidence qui m'est confiée. Je voudrais donc vous engager, nous engager à rêver d'une Assemblée nationale forte au service du Peuple de Côte d'Ivoire.

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Je voudrais très respectueusement vous prier de bien vouloir accepter de transmettre nos infinis remerciements à Son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République et lui exprimer toute notre fierté et notre admiration pour les initiatives prises qui, à n'en point douter, contribuent au rayonnement de notre pays dans le concert des nations.

Nous avons en mémoire la récente organisation réussie de la 15e Conférence des Parties (COP15) de la Convention des Nations Unies sur la Désertification qui a abouti à L'initiative d'Abidjan : Un puissant accélérateur de Développement durable et de transformation agricole.

Ce dynamisme sur la scène internationale se consolide avec la tenue prochaine, le 15 juin 2022 à

Abidjan du Groupe Consultatif en vue du financement du Plan National de Développement (PND 2021-2025).

Malgré ce dynamisme et ce rayonnement de notre pays, il n'en demeure pas moins que l'environnement mondial est caractérisé par la fragilisation de nos économies eu égard aux effets néfastes de la COVID 19 et de la crise russo-ukrainienne avec son corollaire de hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie.

C'est dans ce contexte que nous, Représentation nationale, dans un élan de patriotisme et de sursaut national, devront accompagner le Gouvernement dans la mise en œuvre de toutes les politiques de résilience en vue de faire face à ces enjeux et défis nouveaux.

Chers collègues, honorables Députés,

Dans une synergie d'action, une complémentarité intelligente entre l'Exécutif et le Pouvoir Législatif, nous devons tous, être engagés pour la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire dans un climat de dialogue permanent et de Paix, pour l'émergence d'une génération de Champions nationaux afin de hisser, notre pays, à l'horizon 2030, au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

Mesdames et Messieurs, Chers collègues Députés,

Pour clore mon propos, Je voudrais rappeler comme je l'avais indiqué lors de mon adresse à l'ouverture de cette session ordinaire 2022, que cette mandature qui se poursuit avec mon élection, soit mise sous le prisme d'une véritable " famille parlementaire ", moteur du renforcement de la cohésion sociale, creuset de l'expression plurielle qui prend sa source dans notre diversité politique, ethnique et religieuse. Ce qui touche mon âme et qui touche notre âme, c'est l'amour que chacune et chacun de nous, a pour la patrie, notre Côte d'Ivoire.

Excellence Monsieur le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement, Madame et Messieurs les Présidents d'Institution,

Mesdames et Messieurs les Membres du

Gouvernement,

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,

Chefs des missions,

Honorables Collègues Députés, Mesdames et Messieurs,

Brave Peuple de Côte d'Ivoire, pays des fiers Ivoiriens,

Notre but ultime doit être d'épouser la cause de l'histoire, laquelle histoire devrait s'écrire autour du renforcement de la cohésion nationale, du sens de la fraternité et du Pardon.

Oui, le sens de la responsabilité nous le recommande et les aspirations profondes de nos populations nous l'imposent.

C'est sur ces notes d'espérance, que je vous réitère mes sincères et infinis remerciements pour votre aimable attention."