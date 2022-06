Afrique: CAN 2023 - L'Éthiopie étouffe l'Égypte, la Guinée l'emporte in extremis en qualifications

La deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 a vu l'Éthiopie signer une très bonne performance, jeudi 9 juin, face à l'Égypte. Les Pharaons, hors sujet, n'ont pas vu le jour face aux Éthiopiens (2-0). Dans l'autre match du groupe D, la Guinée a battu le Malawi dans les dernières secondes grâce à Naby Keïta (1-0).

Difficile de croire que les vice-champions d'Afrique étaient de passage à Lilongwe, au Malawi, ce jeudi 9 juin lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2023. Au Bingu National Stadium, l'Égypte était en visite pour affronter l'Éthiopie, dans ce qui ressemblait au départ à une affiche déséquilibrée entre une nation habituée aux sommets et une autre plus modeste. Le décor attendu a pourtant été très différent sur la pelouse.

Les Égyptiens, difficiles vainqueurs de la Guinée le 5 juin lors de la première journée du groupe D, ont livré une prestation indigeste. Les Éthiopiens, désireux de se relancer après leur défaite inaugurale face aux Malawites, en ont profité. Et après 90 minutes très sérieuses, ils ont empoché très logiquement les trois points.

L'Éthiopie domine sans discussion une Égypte bien faible

Le scénario s'est dessiné assez vite à Lilongwe. Abubeker Nasir, le n°10 éthiopien, n'a pas obtenu le penalty qu'il espérait après une charge virile dans la surface. Mais trois minutes plus tard, l'attaquant a quand même fait la différence en débordant côté droit dans la surface avant de servir Dawa Hotessa pour l'ouverture du score (21e). Dominatrice, l'Éthiopie a pris le contrôle du jeu et Nasir, parti en profondeur, a trouvé le poteau de Gabaski, le gardien des Pharaons (24e).

Le but du 2-0 est finalement arrivé à la 39e, quand la défense égyptienne, à la rue, n'a pu contenir une nouvelle offensive des Walya. Trouvé par Amanuel Gebremichael, Shimelis Bekele a évité le retour des derniers défenseurs avant de décocher un tir lourd et imparable, à cinq mètres de la ligne de but.

Ehab Galal, le sélectionneur des vice-champions d'Afrique, a voulu provoquer un électrochoc en procédant dans la foulée à trois changements. Mais rien n'y a fait. L'Égypte, privée de son habituel guide Mohamed Salah, n'a jamais trouvé son rythme et son jeu contre une Éthiopie sûre d'elle.

Naby Keïta libère la Guinée contre le Malawi

Que ce fut dur ! Mais à l'arrivée, le Syli national arrache ses trois premiers points dans ces éliminatoires. Après le revers concédé dans les dernières minutes en Égypte lors de la première journée, les Guinéens avaient à cœur de se racheter à Conakry contre le Malawi. Une bonne volonté longtemps contrariée par cette incapacité à concrétiser dans le domaine offensif.

C'est pourtant peu dire que la Guinée a dominé les Flammes au Stade Général Lansana-Conté. Les hommes coachés par Kaba Diawara ont confisqué le ballon (72% de possession de balle sur toute la rencontre, plus de 77% au plus fort de la domination en première période). Mais sans précision, il est compliqué de l'emporter... Les Guinéens ont manqué le cadre à d'innombrables reprises, à tel point qu'il apparaissait de plus en plus clair qu'il n'y aurait aucun vainqueur.

Et puis, est arrivée cette 90e+1 minute et ce contre mené par Naby Keïta. À la manœuvre, le capitaine et leader guinéen s'est appuyé sur Bafode Dansoko pour retrouver le ballon dans la surface. Et d'un tir taclé, le joueur de Liverpool a expédié le cuir au fond des filets, libérant au passage tout un peuple. Avec cette victoire arrachée et celle obtenue par l'Éthiopie, c'est l'égalité quasi parfaite dans le groupe D où les quatre équipes comptent trois points après deux journées.

