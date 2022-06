Afrique: Cités et gouvernements locaux unis du continent - Ahoussou Jeannot reçoit le prix de membre honoraire

Le collier au cou, la médaille solidement accrochée à la poitrine, le trophée et le diplôme en main, le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Jeannot Ahoussou-Kouadio, est désormais membre honoraire de Cités et gouvernements locaux Unis (CGLU), Afrique.

Hier (jeudi), il a reçu ses attributs des mains du président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI), Danho Paulin, maire de la commune d'Attecoubé, de retour du 9è sommet Africité tenu du 17 au 21 mai 2022 à Kisumu au Kenya.

Selon l'élu local, le prix du membre honoraire lui a été remis par Joaquim Chissano, invité spécialement au sommet pour la remise du prix au président du Sénat pour ce qu'il a fait pour la promotion du développement humain, pour tracer la voie aux futures générations et pour ce qu'il est aujourd'hui pour la promotion du développement des territoires.

Ayant reçu les attributs de ses charges, le président de la chambre haute du parlement ivoirien a exprimé sa gratitude au chef de l'Etat Alassane Ouattara pour son soutien constant qui lui a permis d'être élu président de région puis de présider aux destinées de l'Assemblée des Régions et Districts de Côte d'Ivoire. "C'est en ces qualités que j'ai pu contribuer et accompagner avec succès d'une part le repositionnement de l'UVICOCI au sein de l'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) et d'autre part l'affirmation du leadership de l'ARDCI au sein de l'Association Internationale des Régions Francophones (AIRF).

C'est pour cela que je voudrais dédier cette reconnaissance à l'ensemble des présidents des conseils régionaux et des maires de Côte d'Ivoire pour leurs actions quotidiennes qui contribuent à façonner durablement la décentralisation dans notre pays ", a-t-il traduit sa reconnaissance.

Il s'est honoré de cette distinction et s'est engagé à poursuivre ses efforts pour la mise en œuvre des conclusions du Forum du Sénat avec les collectivités territoriales tenu les 17 et 18 février 2020 ainsi que du séminaire organisé avec les collectivités territoriales du 19 au 21 octobre 2021 en vue de l'élaboration d'un document de plaidoyer auprès du gouvernement.

Car, selon lui, ensemble, collectivités territoriales et Sénat ont le devoir de contribuer à la préservation de la paix et de la cohésion sociale, gages de la stabilité des institutions de la République et de la réalisation des grands chantiers de la Côte d'Ivoire solidaire promise par le Président Alassane Ouattara.