Cote d'Ivoire: Gestion du Grand Abidjan - Un schéma de gouvernance adapté bientôt arrêté

La faisabilité de la mise en place d'une structure de gouvernance métropolitaine adaptée au contexte du Grand Abidjan a fait l'objet d'une étude menée par le groupement de consultants Espelia-Acadie-Bpl-Urbalion.

Cette étude est en cours de restitution, depuis le 8 juin, à l'occasion d'un atelier de 48 heures qui se tient à l'espace Latrille Event, à Cocody Deux Plateaux. L'atelier a été ouvert par le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré Mambé.

Selon lui, la réalisation du projet du Grand Abidjan et de sa gouvernance est d'une importance capitale et mérite une démarche prudente et méthodique. " Il y a beaucoup de questions à se poser. Quels avantages on a à faire grandir Abidjan ? Quels en seront les grands défis ? Il faut apporter les bonnes réponses qui permettent d'optimiser les capacités de ce grand espace. Il faut tenir compte de l'intérêt des populations, c'est-à-dire inscrire l'amélioration des conditions de vie comme la priorité (...) Il faut prendre du temps pour bien asseoir les réflexions et leur donner force, et c'est tout le sens de cet atelier ", a-t-il expliqué.

La présente étude s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan (Pacoga) initié par le gouvernement et la Banque mondiale, en vue d'appuyer le développement urbain et durable de l'agglomération du Grand-Abidjan.

Débutée au premier trimestre 2021, cette étude a permis de faire l'état des lieux, assorti d'une analyse des structures de gouvernance du Grand Abidjan ; de faire une autre analyse comparative des structures de gouvernance métropolitaine de référence (Europe, Asie, Amérique, Afrique) et proposer, sur la base de ces bonnes pratiques internationales reconnues, deux ou trois schémas de structures de gouvernance métropolitaine pour le Grand Abidjan et proposer un schéma de gouvernance pour ce grand espace économique et social.

Selon le constat dressé par le coordonnateur du Pacoga, Gilbert Ekpini, il y a une absence de coordination matérialisée par un chevauchement de compétences et de mandats dans la gestion entre les différents acteurs de gouvernance. Il note aussi une décentralisation inachevée et une insuffisance des moyens disponibles pour la gestion du Grand Abidjan.

Le Grand Abidjan, notons-le, est à distinguer du district d'Abidjan. Plus grand que le district, le Grand Abidjan compte 19 communes contre les 13 que compte le district et s'étend sur une superficie de 3846 Km², avec une population d'un peu plus de sept millions d'habitants; ce qui représente 51% de la population urbaine ivoirienne et 25% de la population nationale.

Cette agglomération constitue le moteur économique de la Côte d'Ivoire, car générant environ 60% du Pib et un pourcentage similaire d'emplois formels.

Au vu de la croissance des activités économiques dans la métropole et ses répercussions sur la demande foncière pour les investissements et le développement de zones d'activités économiques et d'habitats, il a été adopté la stratégie dite de croissance intelligente guidée par les principes fondamentaux du développement urbain durable que sont la promotion d'une ville compacte ; le développement des zones protégées et valorisées et la promotion de cinq villes satellites.