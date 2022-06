Algérie: Journée du donneur de sang - Diverses manifestations prévues à travers le territoire national

Alger — Diverses manifestations, notamment des journées de sensibilisation, de médiatisation et de collecte, seront organisées à partir de mardi à travers le territoire national à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang, dans l'objectif de promouvoir le don de sang, indique, lundi, l'Agence nationale du sang (ANS) dans un communiqué.

Ces manifestations, qui s'étaleront sur une semaine, sont organisées par l'ANS en partenariat avec la représentation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, et, en coordination avec les Directions de la santé et de la population à travers les structures de transfusion sanguine, la Fédération algérienne des donneurs de sang, le mouvement associatif, diverses administrations et entreprises publiques et privées et les opérateurs de téléphonie mobile, précise la même source.

Sont également étroitement associés à ces actions, visant à mettre en place une chaîne de solidarité nationale, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, à travers le prêche du vendredi, et la Direction générale de la Sureté nationale (DGSN), par le lancement de la deuxième campagne nationale de collecte de sang du 19 au 21 juin.

Plusieurs cérémonies honorifiques seront, en outre, organisées à travers tout le pays, et ce, à l'intention des donneurs réguliers, des différents partenaires et du mouvement associatif, en reconnaissance "des efforts consentis et de leur engagement sans faille, notamment durant la crise sanitaire" et de leur "rôle crucial" pour garantir un approvisionnement durable en sang et en produits sanguins sécurisés pour les services de soins.

Par la même occasion, une convention de partenariat entre l'ANS et la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) a été signée pour "coordonner les efforts dans le cadre de la promotion et de la collecte du don de sang auprès du personnel de la SEAAL".

La mobilisation des donneurs de sang, lors de la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang en 2021, avait permis de collecter 7502 poches de sang à travers le territoire national, rappelle l'ANS.

"Si la transfusion sanguine constitue un aspect essentiel des soins de santé publique, elle est également largement reconnue comme un acte qui contribue à renforcer les liens sociaux et à construire une communauté unie", souligne l'ANS, notant que les donneurs de sang, au niveau national, "ont toujours répondu à l'appel au don du sang et des produits sanguins au profit des patients nécessitant une transfusion".

"Leur mobilisation et la coordination nationale avec les services de transfusion sanguine ont permis d'assurer un approvisionnement en sang sûr et suffisant ainsi que l'accès au sang pour ceux qui en ont besoin", ajoute la même source.

Instaurée en 2005, la Journée mondiale du donneur de sang est célébrée le 14 juin de chaque année. L'OMS a retenu pour cette 18ème édition le slogan "Donner son sang: un acte de solidarité, Rejoignez le mouvement et sauvez des vies !".