Cote d'Ivoire: Touré Boubakari, président de ABC Fighters - " A nous le Basket-ball Africa League ! "

interview

Quelles sont les leçons que vous tirez après avoir glané deux titres de champion de Côte d'Ivoire ?

Ma joie est grande et indescriptible. C'est un objectif que nous nous sommes fixé. Nous avons fait des choix qui sont payants. Personne ne croyait en nous, parce que nous étions venus avec des jeunes joueurs que nous sommes allés chercher en N2 et dans des clubs inconnus. On nous l'a reproché, mais nous y avons cru parce qu'on voulait donner la chance à des jeunes joueurs de porter le maillot de l'Abc et voilà le résultat. Ces deux titres Hommes et Dames viennent couronner nos efforts. Ils confirment que les choix que nous avons faits au départ ne sont pas aussi mauvais. Merci aux filles et aux garçons, mais aussi à leurs encadreurs techniques, aux médecins, Kinés, intendants... Cette victoire est pour tout le monde.

Qu'est-ce qui, selon vous, a transformé ces jeunes joueurs qui étaient un peu timides au début du championnat ?

C'est l'esprit Abc. les jeunes joueurs ont compris qu'on ne joue pas à l'Abc qui veut. Si nous sommes allés les chercher, c'est qu'ils ont du talent. Je crois que notre message est passé. Ils ont pris conscience qu'ils ont quelque chose de grand en eux et qu'ils doivent le prouver.

Maintenant que l'Abc a repris la couronne, à quoi doit-on s'attendre ?

J'ai envie de vous dire à nous le basket-ball Africa League (Bal) ! En effet, la suite pour nous, c'est la Ligue africaine de basket-ball (Bal). C'est cela l'objectif principal, chez les Fighters. Nous avons disputé ce championnat pour être champions et pouvoir représenter dignement la Côte d'Ivoire à cette compétition qui réunit les meilleures nations du continent au niveau des clubs. Mais déjà, nous allons digérer cette victoire. Ensuite, nous allons préparer cette échéance importante.