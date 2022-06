Maroc: Badraoui Aziz - Président de l'assainissement et de la réconciliation !

L'unique candidat à la présidence du Raja, Aziz Badraoui, a tenu vendredi au siège du Raja, une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé le programme qu'il compte mettre en marche pour que les Verts retrouvent la place qui leur revient sur l'échiquier national et continental.

Après s'être excusé pour le report impromptu du premier point de presse lundi dernier, le patron de Ozone a souligné que sa candidature à la présidence du club casablancais est venue suite aux sollicitations de la part de nombreux Rajaouis convaincus .

Après mûre réflexion et vu l'unanimité des supporters, il a décidé de tenter ce défi.

Le Raja n'est pas une équipe qui cherche à monter en première division, le Raja est un monument national en quête de retrouver son lustre d'antan, a déclaré d'emblée le futur président des Verts.

Aziz Badraoui a poursuivi : cette équipe n'a besoin de personne pour être célèbre, c'est elle qui est source de fierté pour qui a la chance d'en être responsable.

Pendant des années j'en étais un fanatique supporter mais je regardais ce qui s'y passait de l'extérieur, maintenant que je vais y entrer, les choses seront autrement plus difficiles car gérer n'est pas aussi aisé qu'on le pense.

Ceci dit, je sais ce qui m'attend et je vais m'y atteler dès que je serais officiellement désigné, a déclaré Aziz Badraoui.

Etant donné que nous restons toujours en course pour le championnat et pour la Coupe du Trône, ma première préoccupation sera d'aller rencontrer les joueurs pour les encourager moralement et matériellement et les tranquilliser que tout ce qui touche à leurs dus sera réglé dans les plus brefs délais .

Tout ce qui se raconte à propos de leur avenir n'est que pures spéculations par les détracteurs du Raja, a poursuivi Badraoui.

Sur un autre volet, le futur président des Verts a précisé que son programme s'appuiera sur la bonne gouvernance aussi bien financière que sportive et qu'il cherchera avant tout un équilibre budgétaire et une stabilité tant au niveau technique que directionnel.

L'argent étant le nerf de la guerre, il est donc nécessaire de chercher des ressources financières stables qui conduiront à maintenir la continuité sur tous les plans et par conséquent, à briguer des titres, a souligné Badraoui.

Ce dernier a révélé que le Raja a un besoin pressant de près de 7 milliards de centimes afin de régler certains litiges et de procéder à des recrutements de valeur.

J'en suis conscient et je tranqullise toutes les composantes rajaouies que je suis prêt à faire face à toutes ces dépenses afin que le Raja reparte sur des bases solides.

Pour l'instant, rien n'est encore décidé en ce qui concerne le bureau qui sera composé de personnes de mon choix et non imposées par qui que ce soit.

La direction technique sera désignée par des gens compétents qui auront plein pouvoir pour choisir ceux qu'ils jugent être aptes à accomplir cette mission.

Badraoui a également soulevé le côté médiatique et a promis qu'une commission de communication digne de ce nom sera constituée. Elle sera chargée de rester en contact permanent avec tous les médias sans aucune distinction. A cet effet, le futur président des Verts a déclaré qu'il est prêt à tourner la page avec tous les organes qui ont un conflit avec le club: Je tendrais la main à tous ceux qui veulent travailler avec nous mais je m'opposerais à tous ceux qui souhaitent déstabiliser la marche du club

Par ailleurs, Badraoui a également promis d'abandonner la politique de la chaise vide: Je veillerais à ce que nous soyons présents aussi bien au sein de la Fédération Royale que de la Ligue : il ne faut plus être loin du centre du pouvoir et se plaindre, il faut être sur place pour défendre les intérêts du Raja.

Concernant le Raja et le Wydad, Badraoui a été clair et net : les deux clubs casablancais sont deux voisins qui doivent se respecter et dont la rivalité doit rester loyale et ne pas dépasser le cadre sportif sur le terrain.