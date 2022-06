Afrique: Un petit pas à las fois

communiqué de presse

Ma relation avec Greenpeace Afrique a commencé au début de l'année 2019.

Sans crier gare, j'ai été emportée dans un tout nouveau monde, une nouvelle famille et un groupe formidable de personnes partageant les mêmes idées, qui étaient là pour la même raison que moi. Pour faire bouger les choses.

Ma toute première activité a été le nettoyage d'un barrage. J'ai été inspirée par l'amabilité et le dévouement total à la cause de tous les volontaires du GPAF présents ce jour-là, adultes, enfants et personnel. Ils sortaient des objets de l'eau avec leurs bottes en caoutchouc et parlaient aux membres de la communauté et aux passants.

J'ai eu l'impression que c'est ce qui m'avait manqué toute ma vie !

Greenpeace Afrique a définitivement gagné une place très spéciale dans mon cœur et dans ma vie !

J'ai relevé tant de défis personnels, j'ai acquis des connaissances, j'ai appris de nouvelles compétences, j'ai ressenti de l'exaltation et de l'empathie, j'ai profité de cours et de formations en ligne, j'ai participé et observé, j'ai co-créé et coordonné. Les opportunités et les expériences ont changé ma vie, et qui a dit que l'on ne pouvait pas apprendre de nouveaux tours à un vieux singe ?

Être volontaire et activiste de Greenpeace Afrique a été la meilleure partie du voyage de ma vie jusqu'à présent.

Après avoir participé à des campagnes, quel que soit le rôle que j'ai joué, je suis toujours repartie avec un cœur débordant de satisfaction, sachant que mes actions faisaient une différence.

En 2020 et 2021, il était évident que l'activisme en ligne était quelque chose que je pouvais vraiment mordre à pleines dents et cela n'aurait pas été possible sans ma famille de volontaires GPAF !

Soutenir une organisation telle que Greenpeace Africa est une partie tellement gratifiante de la vie d'une personne qui est maintenant en mesure d'enseigner, d'éduquer et de faire du pouvoir des gens une réalité pour les autres !

Ce fut un voyage très réussi, rempli de grandes aventures, et maintenant mon voyage continue, car je commence avec une autre partie de la famille GPAF et j'ai le privilège de continuer mon travail en tant que GPAF Community Manager en 2022.

Que le voyage à venir soit aussi enrichissant que les années précédentes.

Merci à Greenpeace Afrique de m'avoir montré comment devenir un meilleur être humain et de m'avoir guidé pour aider les autres à mettre en pratique leurs superpouvoirs !

Natanya Harrington, Les volontaires et activistes de Greenpeace