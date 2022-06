Afrique: Enquête d'Ailleurs - Huit journalistes africains et américains en reportage en Suisse

Le Programme Enquête d'ailleurs a lancé, hier, à Lausanne, en Suisse, sa 10ème édition d'une série de reportage sur les " déchets et la responsabilité collective ". Ces reportages seront réalisés par 8 journalistes de l'Afrique et de l'Amérique centrale. Les semaines à venir, autant de journalistes suisses se rendront en Afrique et au Guatemala pour la même enquête.

- Huit journalistes du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Sénégal, du Kenya et du Guatemala (Amérique centrale) séjournent dans différentes villes de la Suisse, depuis dimanche dernier, dans le cadre du programme Enquête d'Ailleurs (Eqda). Ils ont commencé, hier, une série de reportages portant sur la thématique " déchets, une responsabilité collective ". Ils seront guidés, orientés et aidés par leurs confrères suisses. Ces derniers seront en voyage dans les pays cités dans les prochaines semaines pour traiter le même sujet.

En attendant, les journalistes africains et d'ailleurs sont déjà sur le terrain pour essayer de situer la responsabilité collective dans le traitement et la gestion des différents types de déchets. Ainsi Eqda reprend service après deux ans de pause à cause de la pandémie de Covid-19. Ce programme de reportage est soutenu par la Direction du développement et de la coopération du département fédéral des affaires étrangères (Dfae) basée à Berne. D'après, Christophe Chaudel, président de l'Association de Eqda, le Programme Enquête d'Ailleurs a accueilli, ces 10 dernières années, 158 journalistes venus de 40 pays. " Aujourd'hui Enquête d'Ailleurs est ouvert au reste du monde, notamment en Amérique centrale et en Asie ", a-t-il commenté.

Marc Henri Jabin, Directeur du Centre de formation de journalisme et médias à Lausanne, est content d'accueillir dans son institution une pluralité de journalistes. " Ils chercheront à savoir pendant 5 jours qu'est-ce que nous faisons de nos déchets ? Ils peuvent pousser des autorités à prendre à bras le corps la question des déchets qui continuent de polluer l'air et d'appauvrir nos sols ", a indiqué M. Jabin, interrogé après la cérémonie du lancement du programme.

Les sujets de reportage sont repartis entre les journalistes travaillant dans le même type de médias. Les journalistes presse écrite travaillent ensemble, ceux de radios ou de télévision aussi. L'idée est que chaque binôme de journalistes d'ailleurs, par exemple, du Sénégal ou du Togo, travaille avec un journaliste de Suisse francophone avec qui peut ils peuvent avoir un regard croisé sur le traitement des déchets aussi bien en Afrique qu'en Suisse. " C'est une enquête que vous allez mener cette semaine en Suisse avec votre collègue qui vous conduira vers les personnes ressources. Le journaliste Suisse viendra refaire le même travail au Sénégal ", a fait savoir le formateur.

Ces reportages permettront au programme Enquête d'Ailleurs de pouvoir faire la différence sur la manière dont les déchets sont traités en Suisse, en Afrique et dans une partie d'Amérique. " La gestion des déchets concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement un problème de collectivité. Chaque citoyen doit protéger son environnement en préservant les générations futures ", a souligné Marc Henri Jabin. Ces enquêtes, a-t-il poursuivi, permettront aux journalistes de montrer ce qui existe dans son pays. D'après lui, en Suisse, ils ont un bon programme de gestion des déchets et du traitement des eaux. " L'exemple suisse est peut-être à suivre, mais il présente aussi des limites. Car en dehors des grandes villes, l'on peut trouver des décharges sauvages dans les campagnes. Le rôle du journaliste est de montrer ce qui existe en Suisse et de voir si les pays africains peuvent reprendre cette politique pour que le monde soit moins pollué ", a-t-il conseillé.