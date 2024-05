AXIAN renforce son engagement au pacte mondial des Nations unies et son leadership en matière d'impact positif en Afrique

AXIAN, groupe panafricain responsable opérant dans 5 secteurs d'activités dont l'énergie et les télécoms, renforce son engagement en matière d'impact positif en Afrique et intègre la Vice-Présidence du réseau régional océan Indien du Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC). Hassanein Hiridjee, CEO du groupe AXIAN, intègre également l'Advisory Council de l'Africa Business Leaders Coalition (ABLC).

AXIAN à la Vice-Présidence du Comité d'Administration du réseau océan Indien du Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC)

AXIAN, représenté par sa Directrice Groupe Impact & Sustainability, Amélie Yan-Gouiffes, a été élu à la Vice-Présidence du Comité d'Administration du réseau régional océan Indien de UNGC. Le groupe renforce ainsi son engagement continu dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et se mobilise pour jouer un rôle d'accélérateur notamment sur les 3 piliers de l'agenda 2030 : Population, Planète et Prospérité (3P). AXIAN fait partie de l'initiative UNGC depuis 2020.

Durant son mandat d'un an, AXIAN aura pour mission de renforcer le réseau régional et diversifier ses membres, notamment à Madagascar, aux Comores et aux Seychelles, encore sous-représentés. L'Afrique fait face à des défis environnementaux, humains et économiques pressants. Le continent se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale avec une montée de 1,4°C contre 1,1°C à l'échelle du globe, alors que sa responsabilité est très faible, contribuant à moins de 4% des émissions mondiales. Il est en effet crucial de mobiliser toutes les forces pour réussir une transition partagée et durable du continent africain, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte et que toutes les voix soient entendues. Les besoins pressants d'inclusion énergétique, financière et digitale représentent une opportunité d'allier les secteurs public, privé et non gouvernemental pour développer un modèle de croissance verte, juste et partagée.

Avec des opérations dans 15 pays africains et un siège basé à Madagascar, AXIAN occupe une position plus que stratégique pour porter la région océan Indien en Afrique tout en apportant son expérience et sa perspective panafricaines au niveau international. Multiplier les connexions entre les différents réseaux de UNGC en Afrique permettrait d'apprendre les uns des autres et de faire grandir l'impact positif du secteur privé africain sur les 3P.

Le réseau de l'océan Indien fait partie des 10 réseaux UNGC actuellement établis sur le continent et compte à ce jour 49 entreprises membres (38 à Maurice, 9 à Madagascar et 2 aux Seychelles). AXIAN est un des membres fondateurs du réseau régional de l'océan Indien, créé en 2020, et fier de renforcer son engagement et son leadership en matière d'impact positif en Afrique.

Hassanein Hiridjee rejoint l'Advisory Council de l'Africa Business Leaders Coalition (ABLC)

Hassanein Hiridjee, CEO du groupe AXIAN, a intégré le Conseil consultatif (Advisory Council) de l'ABLC, une initiative émanant de la stratégie du Pacte Mondial des Nations Unies en Afrique. Les 15 membres et business leaders composant le Conseil consultatif vont ainsi pouvoir directement influer sur les objectifs stratégiques et les plans opérationnels de l'ABLC, avec le soutien de membres de la direction de UNGC et du Boston Consulting Group.

ABLC a été lancée pour agir comme la voix unifiée du secteur privé en Afrique. Il s'agit de la première coalition panafricaine de leaders d'entreprise, concentrée sur les défis clés auxquels le continent est confronté, et visant à stimuler le progrès de l'Afrique à l'échelle mondiale. Depuis son lancement en 2022, Hassanein Hiridjee a été un membre actif et son mandat de trois ans au sein du Conseil Consultatif aura pour objectif de renforcer la Coalition et de continuer à promouvoir un impact tangible à travers l'Afrique.

Désormais dans sa troisième année, ABLC va intensifier plus particulièrement son engagement en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et de la promotion de l'égalité des genres sur le continent africain.

"Chez AXIAN, nous sommes fermement convaincus que Sustainability et Business sont intrinsèquement liés, et nous avons inclus l'impact positif au cœur même de notre business model. Notre engagement au Pacte Mondial des Nations Unies, l'agence des Nations Unies dédiée au secteur privé, est par conséquent une évidence. Je suis ravi d'intégrer l'Advisory Council d'ABLC et qu'Amélie Yan-Gouiffes représente le groupe AXIAN à la Vice-Présidence du Conseil d'Administration de UNGC océan Indien. Notre mission est de répondre en actions et en résultats à l'appel du Secrétaire-Général des Nations unies pour un « plan de sauvetage des ODD ». Œuvrons ensemble pour promouvoir les Dix Principes de UNGC dans la région et en Afrique, afin d'accélérer et ainsi atteindre les objectifs de développement durable." a déclaré Hassanein Hiridjee, CEO du groupe AXIAN.

AXIAN est un groupe panafricain présent dans 15 pays et spécialisé dans 5 secteurs d'activité à fort potentiel de croissance : télécoms, services financiers, énergie, immobilier et open innovation. AXIAN agit en partenaire de la transformation socio-économique des pays dans lesquels il opère. Avec l'ensemble de ses 7500 collaborateurs audacieux et passionnés, il s'assure systématiquement de l'impact durable et positif de ses activités sur le quotidien de millions d'Africains. Le groupe AXIAN fait partie de l'initiative Global Compact des Nations Unies et s'engage à intégrer ses 10 principes au cœur de ses stratégies et activités présentes et futures.

