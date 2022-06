Algérie: Forum d'affaires algéro-saoudien - Intensifier la coopération et l'investissement

Alger — Les opérateurs économiques algériens et saoudiens ont convenu, mercredi à Alger, de renforcer la coopération et l'investissement dans les secteurs à forte valeur ajoutée, notamment à la lumière du nouveau projet de loi relative à l'investissement qui prévoit plusieurs mesures incitatives devant encourager l'investissement local et étranger en Algérie.

Réunis lors du forum d'affaires algéro-saoudien organisé au niveau de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), les opérateurs économiques des deux pays se sont dits prêts à consolider davantage le partenariat et la coopération dans les domaines vitaux créateurs de richesse et de postes d'emploi.

Intervenant à l'occasion, le président de la CACI, Tayeb Chebab a appelé les investisseurs saoudiens à tirer profit des opportunités offertes en vue d'intensifier la coopération commerciale avec l'Algérie à la lumière du nouveau projet de loi sur l'investissement qui entrera en vigueur dès son adoption par le Parlement.

Mettant en avant l'importance d'explorer les opportunités d'investissement qu'offre l'Algérie dans de multiples secteurs, M. Chebab a estimé que le nouveau texte sur l'investissement "donnera une forte impulsion à la dynamique économique, de par les mesures incitatives qu'il accorde à l'investissement étranger, pour ne citer que la simplification des procédures d'investissement".

Les avantages concurrentiels offerts par l'Algérie en la matière suscitent l'intérêt des investisseurs étrangers désirant engager leurs capitaux et diversifier leurs activités, a expliqué le président de la CACI.

Ce forum vise à examiner les opportunités de coopération bilatérale pour établir un partenariat durable en vue de faire face aux défis économiques de demain, a-t-il estimé.

La CACI s'attèlera à assurer toutes les informations et les données nécessaires pour la promotion de l'importation, de l'exportation et des différentes transactions commerciales entre les opérateurs algériens et étrangers, a ajouté M. Chebab.

De son côté, le chef de la délégation saoudienne, Zaid El-Asmari a salué les efforts de l'Algérie visant à booster la machine économique, ce qui aura, a-t-il dit, "un impact positif sur l'augmentation du volume des échanges commerciaux entre les deux pays".

Il a par ailleurs indiqué que les deux parties œuvreront ensemble pour l'augmentation "qualitative" et "quantitative" du volume des investissements dans divers domaines, et ce au vu des potentialités que recèlent les deux pays, estimant que l'organisation de ce forum permettra aux opérateurs économiques d'échanger les vues sur les opportunités d'investissement dans les domaines créateurs de la valeur ajoutée et des emplois.

Dans son intervention, le représentant du secteur des affaires en Arabie Saoudite, Nacer Al-Ghilane a mis en avant "la forte complémentarité" entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite, qui nécessite, selon lui, la conjugaison des efforts pour intensifier et diversifier les opportunités d'investissement.

Il a en outre invité les opérateurs économiques des deux pays à renforcer la coopération dans des domaines liés aux services de logistiques, l'agriculture, les industries agroalimentaires, le foncier, le tourisme, l'intelligence industrielle et l'électronique.

Le forum d'affaires algéro-saoudien a constitué une occasion pour l'Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI) de présenter un exposé sur le climat des affaires en Algérie et les principaux secteurs à développer, à l'instar de l'industrie, des énergies renouvelables, des technologies de l'information et de la communication, du tourisme et de l'industrie pharmaceutique.

La nouvelle loi relative à l'investissement a été évoquée durant cette rencontre, une loi qui, de l'avis des participants, donnera une forte impulsion à l'attractivité économique de l'Algérie et permettra de diversifier l'investissement local et étranger grâce aux différentes incitations et avantages prévus.

Les participants au forum ont également suivi un exposé sur l'Autorité saoudienne pour le développement des exportations et ses différentes prestations, notamment en ce qui concerne la formation à distance, la promotion des exportations et la formation des exportateurs. (APS)